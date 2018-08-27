С младенчества до гибели: опубликованы редкие фото принцессы Дианы



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Принцесса Диана

Принцесса Уэльская Диана умерла 20 лет назад, но о ней до сих пор говорят и помнят

За несколько дней до годовщины принцессы Дианы журнал Harper's Bazaar опубликовал ее фотографии, которые ранее не публиковались или увидеть которые представлялась редкая возможность.

Собранные снимки показывают жизнь принцессы Уэльской с детского возраста вплоть до нескольких месяцев до ее трагической гибели в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.

Первый снимок Дианы датирован 1962 годом и показывает ее в первый День рождения в Парк Хаус, Садрингем.

В 1980-х годах принцесса Диана сфотографирована толкающей коляску в районе Итон-сквер в Лондоне. В то время она работала няней.

Всего через год она приняла участие в первом публичном мероприятии с принцем Чарльзом. Пара полностью одета в черное посетила концерт в лондонском Goldsmith’s Hall.

Женщина с «большим сердцем» оставила след не только в британской, но и мировой истории. Легенды и версии гибели принцессы по сей день не дают покоя поклонникам королевской семьи: пьяный водитель, попытка увернуться от папарацци или тайный заговор...

Но факт остается фактом, 31 августа 1997 года в парижской больнице Сальпетриер сердце принцессы Дианы остановилось.

У Дианы осталось два сына Уильям и Гарри, за личной жизнью которых также пристально наблюдает общественность.

Джерело: nv.ua