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    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране

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    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране

    Венесуэла уже несколько лет переживает сильнейший экономический кризис

     Из-за него страну охватила гиперинфляция, которая к концу года может составить 1 000 000%. Сейчас чтобы купить самые обычные продукты венесуэльцам придётся выложить миллионы боливаров, которые не помещаются ни в одну кассу. О кошельке можно просто забыть и лучше взять с собой огромный мешок.

    Фотограф Карлос Гарсия Роулинс решил наглядно продемонстрировать масштабы инфляции, положив рядом продукт и пачки купюр, которые надо отдать за него. Глядя на этот фотопроект сложно поверить, что всё это реально и люди должны носить с собой такое количество наличных.

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    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране
    Деньги и продукты: Фотограф из Венесуэлы наглядно показал последствия инфляции в своей стране

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    Джерело: twizz.ru

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