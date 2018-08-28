Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
-
Розсилка
Антарктика – таинственная сказка, окутанная белоснежным покрывалом пушистого снега, который истоптали сотни пингвинов, снующих туда-сюда
Это волшебное северное сияние, разукрашивающее небо цветными красками, а также хрустящие корочки льда и причудливых форм айсберги, выглядывающие из холодных вод.
Но, к сожалению, увидеть всю эту красоту воочию могут лишь единицы.
Зато можно сполна насладиться всем этим великолепием, рассматривая снимки, ставшие победителями в фотоконкурсе «The Annual Antarctic Photography Exhibition».
Читайте также: С младенчества до гибели: опубликованы редкие фото принцессы Дианы
Джерело: Культурология