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    Фото

    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition

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    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition

    Антарктика – таинственная сказка, окутанная белоснежным покрывалом пушистого снега, который истоптали сотни пингвинов, снующих туда-сюда

    Это волшебное северное сияние, разукрашивающее небо цветными красками, а также хрустящие корочки льда и причудливых форм айсберги, выглядывающие из холодных вод.

    Но, к сожалению, увидеть всю эту красоту воочию могут лишь единицы.

    Зато можно сполна насладиться всем этим великолепием, рассматривая снимки, ставшие победителями в фотоконкурсе «The Annual Antarctic Photography Exhibition». 

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    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition
    Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition

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    Джерело: Культурология

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