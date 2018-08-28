Чарующие красоты Антарктики на снимках победителей конкурса The Annual Antarctic Photography Exhibition



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Антарктика – таинственная сказка, окутанная белоснежным покрывалом пушистого снега, который истоптали сотни пингвинов, снующих туда-сюда

Это волшебное северное сияние, разукрашивающее небо цветными красками, а также хрустящие корочки льда и причудливых форм айсберги, выглядывающие из холодных вод.

Но, к сожалению, увидеть всю эту красоту воочию могут лишь единицы.

Зато можно сполна насладиться всем этим великолепием, рассматривая снимки, ставшие победителями в фотоконкурсе «The Annual Antarctic Photography Exhibition».

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Джерело: Культурология