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    Шоу-биз

    Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»

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    <p>Сюжет сериала разворачивается через пять лет после событий &laquo;Возвращения джедая&raquo;</p> <div></div> - Стало известно, когда выйдет второй сезон сериала «Мандалорец»

    Сюжет сериала разворачивается через пять лет после событий «Возвращения джедая»

    Съемки второго сезона стартовали всего через два дня после премьеры первого

    Осенью 2020 года выйдет второй сезон сериала «Мандалорец» по вселенной «Звездных войн». Об этом в твиттере сообщил создатель и шоураннер сериала Джон Фавро. Фавро сопроводил новость фотографией статуи гаморреанца – свиноподобного гуманоида с планеты Гаморр. Судя по всему, представитель этой расы будет одним из героев следующего сезона.

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    Как ранее сообщил Фавро, работа над вторым сезоном «Мандалорца» началась 14 ноября 2019 года, всего через два дня после премьеры первого сезона.

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