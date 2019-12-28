Стали известны подробности развода Лиама Хэмсворта и Майли Сайрус



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21 августа 2019 года Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус, ссылаясь на «непримиримые разногласия»

Экс-супруги долгое время пытались наладить отношения

В августе текущего года, после 8-ми месяцев брака и 10-ти лет отношений, 27-летняя Майли Сайрус и 29-летний Лиам Хемсворт решили расстаться. Пара не сообщала истинных причин развода, однако, по словам инсайдеров, Майли угнетал разгульный образ жизни Лиама, в то время как он заставал ее за изменами.

Источники, приближенные к экс-супругам, уверены, что их отношения были слишком токсичными и единственное, что они могли сделать друг для друга - пойти каждый своей дорогой и сосредоточиться на себе и на карьере. Что они и сделали. Наконец певица и актер пришли к соглашению по поводу развода.

Поскольку у пары не было общих детей, им пришлось делить лишь имущество и домашних питомцев, которых было немало. Майли получила полную опеку на 15-ю питомцами: 7-ю собаками, 3-мя кошками, 2-мя лошадьми, 2-мя пони и одной свиньей. Лиам не стал бороться за опеку над их «мини-фермой». Источники, близкие к паре, сообщили, что Лиам и Майли просто хотят, чтобы все прошло быстро и гладко, поэтому Хемсворт позволил питомцам «уйти без боя», сообщает TMZ.