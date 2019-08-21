Дочь скандального Добкина собралась в политику
Девушка ведет блог, в котором рассказывает о косметике и уходе за телом
Дочка скандального политика и любителя России Михаила Добкина, который проиграл на парламентских выборах, внезапно заявила, что готова пойти по папиным стопам. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
Алла Добкина ответила на вопросы своих подписчиков и сообщила, что готова начать собственную политическую карьеру.
«Привет! В политику не хочешь пойти?», - спросил 25-летнюю дочку экс-губернатора один из подписчиков. На что девушка ответила: «Планирую. Мы давно на ты с вами?»
Алла Добкина – старшая дочь одиозного политика Михаила Добкина. Не так давно она вышла замуж и несколько месяцев назад родила сына.
Большинство ее постов в Instagram посвящены косметике и уходу за телом. Иногда она устраивает опросники для своих подписчиков и отвечает на самые сокровенные вопросы.
Так, недавно Алла Добкина дискутировала по поводу того, каким бизнесом стоит заняться, а также анонсировала большой благотворительный аукцион, который проведет в свой день рождения – 7 октября.
Джерело: rbc.ua