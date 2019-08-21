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    Дочь скандального Добкина собралась в политику

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    Дочь скандального Добкина собралась в политику
    instagram.com/alladobkina007

    Девушка ведет блог, в котором рассказывает о косметике и уходе за телом

    Дочка скандального политика и любителя России Михаила Добкина, который проиграл на парламентских выборах, внезапно заявила, что готова пойти по папиным стопам. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

    Алла Добкина ответила на вопросы своих подписчиков и сообщила, что готова начать собственную политическую карьеру.

    «Привет! В политику не хочешь пойти?», - спросил 25-летнюю дочку экс-губернатора один из подписчиков. На что девушка ответила: «Планирую. Мы давно на ты с вами?»

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    instagram.com/alladobkina007

    Алла Добкина – старшая дочь одиозного политика Михаила Добкина. Не так давно она вышла замуж и несколько месяцев назад родила сына.

    Большинство ее постов в Instagram посвящены косметике и уходу за телом. Иногда она устраивает опросники для своих подписчиков и отвечает на самые сокровенные вопросы.

    Так, недавно Алла Добкина дискутировала по поводу того, каким бизнесом стоит заняться, а также анонсировала большой благотворительный аукцион, который проведет в свой день рождения – 7 октября.

    Джерело: rbc.ua

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