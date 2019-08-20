Опубликованы раритетные фото звезд, которые освежат вас в 30-градусную жару



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maximum.fm

На этих фото все, что нужно этим летом: вода, прохлада и знаменитости. Окунитесь в подборку с головой

В летнюю жару ничего не хочется делать. Но это, к сожалению, недостаточно веская причина для отгула, и мы решили помочь вам освежиться. Собрали для вас крутые исторические фотографии знаменитостей, которые отдыхают у океанов, морей, рек и бассейнов.

Погода в Украине также будет жаркой и сухой. Однако западные регионы могут несколько освежить вероятные кратковременные дожди.

Сухая и жаркая погода – результат влияния азорского антициклона. Жарче всего будет 20 августа на Закарпатье. Там столбики термометров остановятся на отметках в +30... +32 градуса.

На остальной территории – не менее горячо: от 28 до 31 с пометкой «плюс».

В дальнейшем жара усилится: в восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35...+37 градусов.

22 августа станет свежее на западе, с 23 августа жара ослабеет и в северной части Украины.

Джерело: maximum.fm