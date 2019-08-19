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    Пиво, собаки, Тенерифе: как украинские политики проводят лето

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    Пиво, собаки, Тенерифе: как украинские политики проводят лето
    facebook.com/O.Liashko

    Большинство политиков предпочитают скрывать места своего отдыха или сообщать о них намеками. Ведь каждое движение народных избранников рассматривается под увеличительным стеклом

    Досрочные выборы в Верховную Раду состоялись в Украине в разгар лета - 21 июля. Следующая сессия откроется 29 августа. А пока депутаты, одни - уже почти бывшие, а другие - избранные, но не вступившие в должность, отдыхают кто где.

    Надев веселую футболку, Борислав Береза сообщил миру, что ретируется в отпуск, где собирается отдыхать и дописывать книгу, до 2 сентября. Вместе с семьей он релаксирует на бельгийском курорте Остенде.

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    instagram.com/boryslav.bereza

    «В Остенде хоть и Северное, но все же море», – написал пан Береза. Поскольку купаться в таком холодном море непросто, политик предпочитает дегустировать вместе с женой местные деликатесы, например, бельгийское пиво и вафли.

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    instagram.com/boryslav.bereza

    «Кортеж оставил, охрану уволил, водителя отпустил и… еду один из Киева домой после депутатской работы в столице продолжать свой отпуск», – сообщил миру Олег Барна.

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    facebook.com/Oleg.Barna.Official

    Отдыхает он в селе Нагорнянка Тернопольской области. На своем участке, засеянном изумрудной травкой, нардеп занимается серьезным делом – борется с кротами.

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    facebook.com/Oleg.Barna.Official

    Заместитель Олега Ляшко по «Радикальной партии» Андрей Лозовой отправился на каникулах загорать в Испанию.

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    Андрей Лозовой

    А екс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий в первых днях августа был замечен во Львовской области.

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    Андрей Парубий Фото: facebook.com/andriy.parubiy

    Он вместе с семьей веселился на Фестивале средневековой украинской культуры «Ту Стань».

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    Борис Розенблат Фото: facebook.com/boryslav.rozenblat

    Депутат БПП и реальный мультимиллионер Борис Розенблат проводит каникулы в Норвегии, куда его привлекла рыбалка.

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    Сергей Березенко Фото: facebook.com/sergiy.berezenko

    Отправился в Норвегию и Сергей Березенко. Там нардеп любуется красотами тамошних фьордов и ставит личные рекорды. Так Сергей Иванович взобрался на знаменитый «Язык Тролля».

    Депутат от ОПЗЖ и экс-губернатор времен Януковича Николай Скорик каникулы перед началом новой сессии проводит в родной Одессе.

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    Николай Скорик Фото: facebook.com/SkorykNikolay

    «Шоб потом не было разговоров. Загар отечественный», – написал Николай Леонидович в своем ФБ.

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    Татьяна Острикова Фото: facebook.com/Tetiana.Ostrikova

    Татьяна Острикова, депутат от ОПЗЖ катается на гондоле по Венеции и прогуливается улочками старых итальянских городов.

    Депутат из «Батькивщины» Алена Шкрум позирует на берегу Адриатического моря в пижаме от украинского бренда, который по ходу дела и рекламирует в ФБ.

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    Алена Шкрум Фото: facebook.com/alyxrum

    Алена восхищается красотами хорватского Дубровника и сожалеет, что последние спокойные дни отпуска – на исходе.

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    facebook.com

    Однопартиец Алены – нардеп Алексей Кучеренко – в футболке от Armani дегустирует в Трускавце «Нафтусю». Правда, мешает целебную минеральную воду с «Бехеровкой», утверждая, что именно так ему доктор и прописал.

    И еще одна представительница «Батькивщины» Анжелика Лабунская отдыхает в правильном месте.

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    Анжелика Лабунская Фото: facebook.com/labunska.anzhelika

    Судя по фото, нардеп вместе с двумя младшими сыновьями коротает август на самом большом острове далекого архипелага – Тенерифе.

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    Андрей Осадчук facebook.com 

    А представитель партии «Голос» Андрей Осадчук свои каникулы проводит на Западной Украине, изучая Карпаты и предгорья.

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    Сергей Лещенко facebook.com/leshchenko.ukraine

    Сергей Лещенко читает на морском пляже книгу американского публициста Боба Вудворда «Страх» о происходящем в окружении Дональда Трампа. 

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    Наталья Королевская facebook.com/Nataliya.Korolevska

    Наталья Королевская восстанавливается после родов на каком-то морском побережье, где занимается спортом и считает шагомером пройденные шаги.

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    Олег Ляшко facebook.com/O.Liashko

    А Олег Ляшко проводит остаток лета в своем загородном доме в окружении любимых собак.

    Джерело: vesti-ukr.com

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