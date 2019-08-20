Что известно о Максиме Бужанском - депутате, который назвал журналистку «тупой овцой»



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Такую характеристику представительницы медиа будущий нардеп выразил в собственном Telegram-канале

Избранный нардеп Максим Бужанский, баллотировавшийся от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Днепре, назвал 18 августа в Telegram «тупой овцой» журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич.

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Бужанского обидело, что журналистка Ольга Духнич во время интервью с лидером «Слуги народа» Дмитрием Разумковым сказала, что Максим Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.

«Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Очередная тупая овца, представляемая журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем «Слуги народа» заявила, что я ностальгирую по СССР и «временам Януковича»… тупая овца из одиозного СМИ», - написал Бужанский.

Журналистка отвечать Бужанскому не будет, ибо это «как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто».

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«Я прочитала, улыбнулась и пошла загорать. Потому что я не глупая овца, я чертовски умная женщина и это правда очень смешно», – отметила Духнич.

Биография

Максим Бужанский родился 24 ноября 1974 года в Днепре.

Высшее образование получил в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта. До парламентских выборов 2019 года был известен как блогер и ведущий ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK.

На выборы баллотировался как мажоритарщик от «Слуги народа» в 25-м одномандатном округе, охватывающем часть Днепра. Победил с результатом 28,21% (его ближайший соперник — самовыдвиженец и бывший замглавы фракции БПП Максим Курячий — набрал 19,75%).

В официальной короткой биографии, обнародованной ЦИК, Бужанский указал, что работает менеджером днепропетровского ООО Арна. Согласно данным портала YouControl, эта компания торгует мебелью, хозтоварами, осветительными приборами, сантехникой и т. д.

Скандалы



Однако известен Бужанский вовсе не комплектацией интерьеров, а своими одиозными высказываниями в публичном пространстве. Их неоднократно цитировали российские пропагандистские СМИ. Бужанский — ярый критик Революции достоинства, ее участников и многих нововведений, последовавших за событиями зимы 2013−2014 годов.

В частности, Бужанский едко отзывался о введении в Украине Дня памяти и скорби 8 мая, который теперь отмечается наряду с Днем победы 9 мая: «Вам свистнули, что нужно скорбеть 8-го, а не праздновать 9-го, и вы побежали, подпрыгивая, боясь опоздать!» — писал на своей страничке в Facebook Бужанский.

Он также неоднократно высмеивал Романа Шухевича и Степана Бандеру, говоря о них в уничижительном тоне.

Кроме того, в своих постах Бужанский неоднократно заявлял, что многие годы голосовал за Партию регионов, что Виктор Янукович был хоть и не самым удачным, но легитимным президентом, а «Майдан погубил Украину». Сравнивать же два тоталитарных режима — Сталина и Гитлера — означает плевать «на могилы родителей», по мнению блогера.

После того, как Бужанский попал в списки кандидатов-мажоритарщиков от «Слуги народа», многие журналисты и общественные деятели призвали президента Владимира Зеленского исключить столь спорную кандидатуру.

Джерело: nv.ua