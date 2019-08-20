  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Что известно о Максиме Бужанском - депутате, который назвал журналистку «тупой овцой»

    • Розсилка
    Что известно о Максиме Бужанском - депутате, который назвал журналистку «тупой овцой»
    facebook.com

    Такую характеристику представительницы медиа будущий нардеп выразил в собственном Telegram-канале

    Избранный нардеп Максим Бужанский, баллотировавшийся от партии «Слуга народа» по мажоритарному округу в Днепре, назвал 18 августа в Telegram «тупой овцой» журналистку «Нового времени» Ольгу Духнич.

    61
    uaportal.com

    Бужанского обидело, что журналистка Ольга Духнич во время интервью с лидером «Слуги народа» Дмитрием Разумковым сказала, что Максим Бужанский ностальгирует по СССР и временам Виктора Януковича.

    «Понимаю, что некоторые коллеги слишком сдержанны, чтобы называть вещи своими именами, поэтому приду им на помощь. Очередная тупая овца, представляемая журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем «Слуги народа» заявила, что я ностальгирую по СССР и «временам Януковича»… тупая овца из одиозного СМИ», - написал Бужанский.

    Журналистка отвечать Бужанскому не будет, ибо это «как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто».

    71
    uaportal.com

    «Я прочитала, улыбнулась и пошла загорать. Потому что я не глупая овца, я чертовски умная женщина и это правда очень смешно», – отметила Духнич.

    Биография

    Максим Бужанский родился 24 ноября 1974 года в Днепре.

    Высшее образование получил в Днепропетровском институте инженеров железнодорожного транспорта. До парламентских выборов 2019 года был известен как блогер и ведущий ток-шоу «Народ против» на телеканале ZIK.

    На выборы баллотировался как мажоритарщик от «Слуги народа» в 25-м одномандатном округе, охватывающем часть Днепра. Победил с результатом 28,21% (его ближайший соперник — самовыдвиженец и бывший замглавы фракции БПП Максим Курячий — набрал 19,75%).

    1 з 32
    на весь екран згорнути
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com
    facebook.com

    В официальной короткой биографии, обнародованной ЦИК, Бужанский указал, что работает менеджером днепропетровского ООО Арна. Согласно данным портала YouControl, эта компания торгует мебелью, хозтоварами, осветительными приборами, сантехникой и т. д.

    Скандалы

    Однако известен Бужанский вовсе не комплектацией интерьеров, а своими одиозными высказываниями в публичном пространстве. Их неоднократно цитировали российские пропагандистские СМИ. Бужанский — ярый критик Революции достоинства, ее участников и многих нововведений, последовавших за событиями зимы 2013−2014 годов.

    В частности, Бужанский едко отзывался о введении в Украине Дня памяти и скорби 8 мая, который теперь отмечается наряду с Днем победы 9 мая: «Вам свистнули, что нужно скорбеть 8-го, а не праздновать 9-го, и вы побежали, подпрыгивая, боясь опоздать!» — писал на своей страничке в  Facebook Бужанский.

    Он также неоднократно высмеивал Романа Шухевича и Степана Бандеру, говоря о них в уничижительном тоне.

    Кроме того, в своих постах Бужанский неоднократно заявлял, что многие годы голосовал за Партию регионов, что Виктор Янукович был хоть и не самым удачным, но легитимным президентом, а «Майдан погубил Украину». Сравнивать же два тоталитарных режима — Сталина и Гитлера — означает плевать «на могилы родителей», по мнению блогера.

    После того, как Бужанский попал в списки кандидатов-мажоритарщиков от «Слуги народа», многие журналисты и общественные деятели призвали президента Владимира Зеленского исключить столь спорную кандидатуру.

    Джерело: nv.ua

    Читайте також
    скандал фотография Facebook Telegram Виктор Янукович СССР СМИ образование высшее образование компания
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ