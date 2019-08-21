Жена Медведчука рассказала о своей тайной любви



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Супруга кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко на своей странице в Instagram разоткровенничалась о своей поездке на остров Корфу

Скандальная телеведущая призналась, что любит Святого Спиридона и старается каждый год ездить, чтобы поклониться его мощам.

Кроме того, она рассказала, что местные устраивают Крестный ход, где несут мощи святого вертикально, подчеркивая, что монах живой.

«Для всех жителей Керкиры этот день навсегда связан с одним из чудес Святого - спасением от османских захватчиков, когда Св. Спиридон явился 50-тысячному войску в образе огненного воина с легионом ангелов - и османы в панике бежали. Здесь не просто почитают Святого Спиридона - его очень любят. Когда много лет назад я искала церковь с его мощами, я была удивлена, что о Святом говорят здесь, как о живом покровителе острова, где каждый укажет к нему дорогу: «… к Святому - туда, поверните направо, там, где высокая колокольня с красной крышей…», - написала Оксана.

В это же время Оксана Марченко призналась, что когда-то она даже получила полное исцеление от страшного ожога и теперь часто приезжает на Корфу помолиться и отдать благодарность святому.

Она отметила: «Меня со Святым Спиридоном связывает своя история исцеления от страшного ожога, поэтому я приезжаю сюда помолиться и вновь его поблагодарить....».

«Верить или нет - личное дело каждого. Но вот уже который год, прикладываясь к мощам Святого Спиридона, я ощущаю его невидимое присутствие», - подытожила Оксана Марченко.

Джерело: dialog.ua