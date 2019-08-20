Зеленский навсегда: татуировки с портретом президента
В Украине возникла новая мода на татуировки с портретом Владимира Зеленского
Киевский мастер тату Дмитрий Хома опубликовал фото и видео своей свежей работы.
По словам татуировщика, клиент попросил изобразить на предплечье портрет президента, чтобы тем самым продемонстрировать уважение к главе государства.
Молодой житель Киевской области был не первым, кому захотелось сделать татуировку с Зеленским. У Дмитрия Хомы это повторный заказ.
«Вот уже второй мой клиент пожелал себе набить портрет президента. Некоторые уже прокомментировали это как «снова хайп» или «опять». С одной стороны, это так и есть, поскольку такие вещи никогда не пройдут мимо. А с другой стороны, заметьте, что у нас в Украине никто и никогда не набивал себе лицо предыдущих президентов. Наверное стоит задуматься, что люди верят, не смотря на то, что с нами до этого делали», - написал мастер в своем Instagram-аккаунте.
Весной нынешнего года известная участница телепроектов Рузанна Щербина также появилась с портретом нового президента на предплечье.
У Рузанны Зеленский был изображен улыбающимся и обнимающим троих котят.
Тату с новым президентом Зеленским мастер решил расположить чуть выше портрета мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Джерело: prm.ua