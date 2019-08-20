Зеленский навсегда: татуировки с портретом президента



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day.kyiv.ua

В Украине возникла новая мода на татуировки с портретом Владимира Зеленского

Киевский мастер тату Дмитрий Хома опубликовал фото и видео своей свежей работы.

По словам татуировщика, клиент попросил изобразить на предплечье портрет президента, чтобы тем самым продемонстрировать уважение к главе государства.

instagram.com/dima_homaa

Молодой житель Киевской области был не первым, кому захотелось сделать татуировку с Зеленским. У Дмитрия Хомы это повторный заказ.

instagram.com/dima_homaa

«Вот уже второй мой клиент пожелал себе набить портрет президента. Некоторые уже прокомментировали это как «снова хайп» или «опять». С одной стороны, это так и есть, поскольку такие вещи никогда не пройдут мимо. А с другой стороны, заметьте, что у нас в Украине никто и никогда не набивал себе лицо предыдущих президентов. Наверное стоит задуматься, что люди верят, не смотря на то, что с нами до этого делали», - написал мастер в своем Instagram-аккаунте.

Весной нынешнего года известная участница телепроектов Рузанна Щербина также появилась с портретом нового президента на предплечье.

У Рузанны Зеленский был изображен улыбающимся и обнимающим троих котят.

instagram.com/kuku.ruzka

Тату с новым президентом Зеленским мастер решил расположить чуть выше портрета мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Джерело: prm.ua