Голая Alyona Alyona в крови: шокирующие фото



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/alyona.alyona.official

На фото артистка обнаженна и прикрывается пледом

Так, известная рэперша Alyona Alyona шокировала сеть «кровавой» фотосессией. Звезда снялась в весьма необычном амплуа и поделилась кадрами со своими любимыми подписчиками в социальной сети Instagram.

instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская певица показала несколько сочных фотографий, на которых она снялась обнаженной, прикрывшись одним лишь пледом. Знаменитость собрала часть накрученных волос розовым прелестным бантиком на затылке и накрасила ногти голубым и розовым лаком.

Также рэперша выделила губы ярко-красной помадой, использовав максимально незаметный макияж.

instagram.com/alyona.alyona.official

Стоит отметить, что главной «изюминкой» этой фотосессии стала окровавленная вилка, которую певица якобы воткнула себе в лоб. Снимок она подписала словами «легкий ужин». Автором данной съемки стал фотограф Константин Бублик.

К тому же, несмотря на провокационные и шокирующие фото, фанатам смелый эксперимент звезды таки понравился.

instagram.com/alyona.alyona.official

«Я тебя называю Королевой украинского рэпа (потому что, так и есть)! Хотел бы услышать и увидеть твои коллаборации вместе с зарубежными рэперами!», - пишут ей подписчики.

Джерело: podrobnosti.ua