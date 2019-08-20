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    Партия Вакарчука проводит «стратегическую сессию» под Киевом: фото

    • Розсилка
    Партия Вакарчука проводит «стратегическую сессию» под Киевом: фото
    censor.net.ua

    Новоизбранные нардепы и представители аппарата в Трускавец не ездили - мероприятие решено было провести неподалеку от украинской столицы

    Партия Голос проводит для своих депутатов и представителей аппарата «стратегическую сессию» под Киевом. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказал пресс-секретарь партии Ярема Дух.

    Он пояснил, что главная цель такого собрания - это выработка стратегии в парламенте, в частности - первых шагов депутатов от Голоса. Всего в стратегической сессии принимают участие до трех десятков человек.

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    facebook.com/GolosZmin

    Ярема назвал встречу «исторической» для партии, отметив, что депутаты встретились, чтобы «определить, какие у нас приоритетные задачи на короткую и длинную перспективу».

    Информацию о стоимости проведения такой сессии в партии предоставить не смогли, но рассказали, откуда берутся средства на нее. «Что касается цены -  не скажу, потому что не знаю. Это частично финансировалось за средства партии, частично - при помощи программы USAID», - сказал спикер партии.

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    facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

    Отвечая на вопрос, присутствуют ли на сессии специальные эксперты и наставники, Ярема Дух подчеркнул, что у Голоса есть свой «партийный университет». «Это Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Юрчишин», - уточнил он.

    «Это не было обучение, это стратегическая сессия. Мы нарабатываем механизмы, как работать в Раде, строительство партии - более прикладные вещи», - резюмировал представитель политсилы.

    Джерело: liga.net

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