Партия Вакарчука проводит «стратегическую сессию» под Киевом: фото



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Партия Голос проводит для своих депутатов и представителей аппарата «стратегическую сессию» под Киевом. Об этом корреспонденту LIGA.net рассказал пресс-секретарь партии Ярема Дух.

Он пояснил, что главная цель такого собрания - это выработка стратегии в парламенте, в частности - первых шагов депутатов от Голоса. Всего в стратегической сессии принимают участие до трех десятков человек.

facebook.com/GolosZmin

Ярема назвал встречу «исторической» для партии, отметив, что депутаты встретились, чтобы «определить, какие у нас приоритетные задачи на короткую и длинную перспективу».

Информацию о стоимости проведения такой сессии в партии предоставить не смогли, но рассказали, откуда берутся средства на нее. «Что касается цены - не скажу, потому что не знаю. Это частично финансировалось за средства партии, частично - при помощи программы USAID», - сказал спикер партии.

facebook.com/sviatoslav.vakarchuk

Отвечая на вопрос, присутствуют ли на сессии специальные эксперты и наставники, Ярема Дух подчеркнул, что у Голоса есть свой «партийный университет». «Это Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Юрчишин», - уточнил он.

«Это не было обучение, это стратегическая сессия. Мы нарабатываем механизмы, как работать в Раде, строительство партии - более прикладные вещи», - резюмировал представитель политсилы.

Джерело: liga.net