Ирина Геращенко выходит замуж: фото с девичника легкоатлетки



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instagram.com/gerashchenkoi

Ирина Геращенко решила покончить с «холостяцкой» жизнью и выходит замуж

Прыгунья в высоту Ирина Геращенко выходит замуж за своего возлюбленного Сергея Спильняка.

И хотя уже более полугода Ирина носит кольцо на безымянном пальце правой руки, о свадьбе спортсменов стало известно только сейчас.

Это произошло после того, как невеста на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с девичника с подписью: «Девочки, спасибо вам огромное за мега крутой праздник».

Девичник 24-летней Ирины Геращенко прошел в узком кругу, спортсменка пригласила только самых близких подруг, среди которых были и коллеги по цеху – прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Александра Полтавец.

instagram.com/gerashchenkoi

Сначала девушки катались на яхте по Днепру и пили шампанское за счастливую жизнь будущей семьи, а также делали фотографии на память.

После морской прогулки невеста и ее подружки отправились в одно из столичных заведений, где и продолжили веселье.

instagram.com/gerashchenkoi

Возлюбленный Ирины Геращенко тоже спортсмен. 24-летний Сергей Спильняк, как и его невеста, специализируется на прыжках в высоту.

instagram.com/gerashchenkoi

Вместе пара уже больше четырех лет. Первые совместные фотографии спортсменов появились в соцсетях еще в 2015 году.

instagram.com/gerashchenkoi

Сейчас Ирина и Сергей проживают в Киеве, у них есть собака. Будущие молодожены поддерживают друг друга на соревнованиях, а также очень любят путешествовать.

Джерело: sport.znaj.ua