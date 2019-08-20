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    Фото

    Ирина Геращенко выходит замуж: фото с девичника легкоатлетки

    • Розсилка
    Ирина Геращенко выходит замуж: фото с девичника легкоатлетки
    instagram.com/gerashchenkoi

    Ирина Геращенко решила покончить с «холостяцкой» жизнью и выходит замуж

    Прыгунья в высоту Ирина Геращенко выходит замуж за своего возлюбленного Сергея Спильняка.

    И хотя уже более полугода Ирина носит кольцо на безымянном пальце правой руки, о свадьбе спортсменов стало известно только сейчас. 

    Это произошло после того, как невеста на своей странице в Instagram опубликовала фотографии с девичника с подписью: «Девочки, спасибо вам огромное за мега крутой праздник».

    Девичник 24-летней Ирины Геращенко прошел в узком кругу, спортсменка пригласила только самых близких подруг, среди которых были и коллеги по цеху – прыгуньи в высоту Юлия Левченко и Александра Полтавец.

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    instagram.com/gerashchenkoi

    Сначала девушки катались на яхте по Днепру и пили шампанское за счастливую жизнь будущей семьи, а также делали фотографии на память. 

    После морской прогулки невеста и ее подружки отправились в одно из столичных заведений, где и продолжили веселье.

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    instagram.com/gerashchenkoi

    Возлюбленный Ирины Геращенко тоже спортсмен. 24-летний Сергей Спильняк, как и его невеста, специализируется на прыжках в высоту. 

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    instagram.com/gerashchenkoi

    Вместе пара уже больше четырех лет. Первые совместные фотографии спортсменов появились в соцсетях еще в 2015 году. 

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    instagram.com/gerashchenkoi

    Сейчас Ирина и Сергей проживают в Киеве, у них есть собака. Будущие молодожены поддерживают друг друга на соревнованиях, а также очень любят путешествовать.

    Джерело: sport.znaj.ua

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