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    Фото

    Документальные снимки Парижа, сделанные на iPhone: впечатляющие фото

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    Документальные снимки Парижа, сделанные на iPhone: впечатляющие фото
    instagram.com/leoleoparis

    Найти хорошего фотографа, того, кто постоянно делает что-то крутое, в Instagram бывает довольно сложно

    Однако сегодня мы облегчим вам жизнь и представим действительно стоящие снимки французского фотографа Ганнибала Ренберга. 

    В своем инстаграме Ренберг показывает жизнь Парижа и его горожан, позволяя нам хотя бы на минуту окунуться в чудесное французское, а главное, правдивое кино.

    Ганнибал Ренберг делает снимки в жанре стрит-фото и состоит в городском объединении мобильных фотографов. Портфолио фотохудожника включает в себя более 3,5 тыс. фото в Instagram и участие в 15 выставках.

    Все снимки Ганнибала черно-белые, что по-настоящему канонично для жанра уличной фотографии. Именно это цветовое решение формирует документальный характер его работ, снятых на iPhone.

    Можно подумать, что парижанин специально просит людей позировать для фото — настолько красива и сценична композиция. На самом деле все кадры сделаны в долю секунды.

    Париж Ганнибала разный, но привлекательный: зачастую на снимках присутствуют автобусные остановки и граффити, панорамные окна парижских бутиков, вывески и афиши.

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    instagram.com/leoleoparis
    instagram.com/leoleoparis
    instagram.com/leoleoparis
    instagram.com/leoleoparis
    instagram.com/leoleoparis
    instagram.com/leoleoparis
    instagram.com/leoleoparis

    «Я люблю ходить по улицам и ловить необычные моменты, моменты чистых эмоций. Особенно мне нравится контраст между людьми и рекламой».

    Джерело: maximum.fm

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