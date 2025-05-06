Сумська втрапила у конфуз через пост про пенсію Зінкевича

Артистка опублікувала допис, у якому висловила обурення розміром пенсії видатного українського співака Василя Зінкевича

Українська акторка Ольга Сумська звернулася до шанувальників та перепросила їх за свій допис про Народного артиста Василя Зінкевича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост Сумської у Facebook.

Нещодавно артистка опублікувала допис, у якому висловила обурення розміром пенсії видатного українського співака Василя Зінкевича. Вона заявила, що фронтмен ВІА «Смерічка» та гурту «Світязь» після десятиліть творчої діяльності нібито отримує лише п’ять тисяч гривень пенсії. У дописі також містилося звернення до керівництва держави з проханням переглянути цю ситуацію. Втім, згодом Сумська написала, що наведена інформація була недостовірною. Артистка спростувала свої слова та попросила вибачення перед усіма.

фото: Ольга Сумська/Facebook

«Друзі, вчора виставила пост про Василя Зінкевича. Моя небайдужість і простота знову мене підвела.. Прошу вибачення. Інформація про пенсію в розмірі 5 т.гр. для Василя Івановича виявилась неправдивою… Висновок: завжди перевіряйте інформацію! Тож, хотіла допомогти легенді, почитала новини, була схвильована, тегнула керівництво… Та й таке… Бажаємо міцного здоровʼя і многая літа народному артисту!», – йдеться у дописі.

Як відомо, 1 травня Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначив день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років. «Главком» розповідав про життя Василя Зінкевича та його творчий шлях.

Зінкевич – самітник, артист, який завжди уникав уваги ЗМІ. Колеги співака в один голос підтверджують: Василь Іванович тікає від публічності десятиліттям, найближче коло виконавця – вкрай вузьке. Проте «Главкому» вдалося поспілкуватися з Василем Зінкевичем кілька разів. Маестро завжди доброзичливо відгукувався, спілкувався, ділився переживаннями, творчими планами, проте на прохання про велике інтерв’ю, яке очікує, без перебільшення вся країна, завжди ввічливо відмовлявся. Говорив: «Ще не час».

У матеріалі «Главкома» «Найзагадковіша суперзірка України – Василь Зінкевич» читайте про шлях артиста на сцену та відгуки його колег.