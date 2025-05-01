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Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Зінкевичу – 80. Яку пенсію отримує Герой України та народний артист
1 травня, Народний артист Василь Зінкевич відзначає день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років
фото: Луцька міська рада

На прохання Зінкевича у Кабміні підвищити пенсію йому відповіли: «На жаль, нічим не можемо зарадити: у вас була ставка»

Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич отримує пенсію у розмірі 5 тис. грн на місяць. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповідав народний артист Іван Попович, який нині є джерелом інформації про Зінкевича.

«У нас пенсії з Василем Зінкевичем – по 5 тис. грн на місяць. Я думав, він отримує більше, бо він має Шевченківську премію, окрім звання Народного артиста, і Героя України, якого йому ще Віктор Ющенко присвоїв... Василь Зінкевич мені розказував, що він був у Кабінеті міністрів, розповів там, що свого часу він приносив філармонії мільйони, то мовляв, що ж це за несправедливість, і на що ж йому жити? Знаєте, що він почув у відповідь? «На жаль, ми вам нічим не можемо зарадити: у вас була ставка», – розповідав Попович. 

Молодший колега Зінкевича по сцені, Народний артист Павло Зібров в інтервʼю «Главкому» минулоріч наголошував: влада несправедливо забула про Василя Зінкевича.

«Міністерство культури не звертає належної уваги на таких людей, як він, – Героїв України, лауреатів Державної премії імені Шевченка, справжніх легенд нашої культури. На його 80-ліття було б правильно провести тур Україною на його честь. Це не просто гастролі, це можливість віддати належне митцю, який усе своє життя присвятив українській пісні, який прославляв нашу культуру по всьому світу», – переконаний Зібров.

Співак також підкреслив: «Василь Зінкевич – не штучний герой, не «намальована» зірка, а справжній народний співак, особистість, якою варто пишатися. Він має що сказати, має що показати, і українцям є чим пишатися. Саме тому в цей ювілей він мав би виступити перед своїм народом, перед тими, хто любить його творчість, хто зростав на його піснях. Нехай люди почують і відчують цю енергетику, цю силу української музики, можете вважати відкритим запитом до Міністерства культури, до уряду, до президента України: підтримайте тур Василя Івановича Зінкевича! Україна має знати й шанувати своїх легенд!». 

Так, Василь Зінкевич має ряд нагород:

  • Звання Герой України з врученням ордена Держави (19 серпня 2009);
  • Ордени князя Ярослава Мудрого IV та V ст.;
  • Ордени «За заслуги» I, ІІ та ІІІ ст.;
  • Державна премія України імені Т. Шевченка 1994 року;
  • Орден Святого Миколи Чудотворця.

1 травня президент України Володимир Зеленський нагородив народного артиста України Василя Зінкевича орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Як відомо, сьогодні, 1 травня, Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначає день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років. «Главком» розповідає про життя Василя Зінкевича та його творчий шлях.

Зінкевич – самітник, артист, який завжди уникав уваги ЗМІ. Колеги співака в один голос підтверджують: Василь Іванович тікає від публічності десятиліттям, найближче коло виконавця – вкрай вузьке.  Проте «Главкому» вдалося поспілкуватися з Василем Зінкевичем кілька разів. Маестро завжди доброзичливо відгукувався, спілкувався, ділився переживаннями, творчими планами, проте на прохання про велике інтерв’ю, яке очікує, без перебільшення вся країна, завжди ввічливо відмовлявся. Говорив: «Ще не час».

12 квітня маестро мав з’явитися на концерті, присвяченому ювілею поета-пісняра Вадима Крищенка. Проте песимістичні прогнози відомого хітмейкера, який святкував своє 90-річчя, збулися: Зінкевич не приїхав.

В останні роки Василь Іванович нечасто тішить публіку своїми виступами на сцені. Проте у передювілейний рік артист зробив виняток: він відгукнувся на ідею свого друга, народного артиста Івана Поповича і гастролював з проєктом «Дві легенди».

Співаки попри поважний вік відпрацювали шість спільних концертів. Більшу частину виступів пройшли у Львівській опері, також був анонсований перший концерт проєкту у столиці, однак продаж квитків було припинено буквально ж відразу після його старту.

У матеріалі «Главкома» «Найзагадковіша суперзірка України – Василь Зінкевич» читайте про шлях артиста на сцену та відгуки його колег.

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Теги: пенсія народний артист

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