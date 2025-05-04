Іво Бобул розповів, що сталося з його нерухомістю в Криму

Бобул придбав будинок у Ялті ще до того, як росіяни окупували Крим

Артист мав будинок у Ялті

Відомий український співак Іво Бобул розповів, що сталося з його майном у тимчасово окупованому Криму. За його словами, нерухомість на півострові згоріла. Як інформує «Главком», про це він сказав він в інтервʼю таблоїду Blik.

«Нерухомість в Криму згоріла. Все згоріло… Більше нічого немає. Сталося це після окупації півострова», – заявив артист.

Крім того, співак натякнув, що незадоволений розміром своєї пенсії: «Я півстоліття працюю на сцені. Мабуть, щось та й дав я цій державі. У той же час є люди, які носили папірці з кабінету в кабінет. Несправедливо, коли вони отримують більше».

Зазначимо, що співак мав будинок у Ялті. Він придбав його ще до того, як росіяни окупували Крим. Артист жив там, коли приїжджав відпочивати. В інтервʼю Славі Дьоміну Бобул казав, підозрює, що його будинок підпалили.

Також раніше заслужений і народний артист України Іво Бобул зізнався, скільки заробляє і витрачає: «Будь-яка людина залежить від грошей. Якщо немає грошей, то з тобою ніхто говорити не буде», – зазначив артист. «Ви заможна людина?» – запитав Дьомін. «Ні, я нормальний. Середня людина. В інших країнах такі артисти дуже заможні. У нас просто ніколи не цінували талант. Ой, за пенсію не кажи. Мені соромно. За всі звання 5 тис. грн моя пенсія», – сказав Іво Бобул.

Натомість артист розповів, скільки йому потрібно грошей на місяць. «У мене велика сім'я і мені потрібно їм допомагати. Я думаю, що десь $5 тис. на місяць це нормально», – відповів артист.