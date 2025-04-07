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Дружина Цукерберга вразила незвичайним образом на науковій премії (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Марк Цукерберг із дружиною Прісцилою Чан відвідав наукову премію
фото: Facebook/Mark Zuckerberg

На церемонії Прісцилла Чан з’явилася в елегантному й водночас лаконічному образі

Засновник компанії Meta Марк Цукерберг зі своєю дружиною Прісциллою Чан відвідали наукову премію «Прорив». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі американського мільярдера.

«Ми з Прісциллою допомогли розпочати премію «Прорив» для вшанування великих вчених та досягнень. Завжди весела ніч вручення нагород з Віном Дизелем», – написав Цукерберг.

Дружина Цукерберга вразила незвичайним образом на науковій премії (фото) фото 1
фото: Facebook/Mark Zuckerberg

На церемонії Прісцилла Чан з’явилася в елегантному й водночас лаконічному образі. Вона обрала білу футболку, яку доповнив класичний чорний жакет. Особливої уваги заслуговує її спідниця: чорна, об’ємна, з цікавою формою. В руках у дружини Цукерберга – елегантний чорний клатч. Волосся Прісцилли Чан акуратно зачесане назад. Завершує образ яскравий макіяж із насиченою червоною помадою.

Раніше співзасновник компанії Meta Platforms Марк Цукерберг показав, як відзначає день народження дружини Прісцилли Чан.

Також Марк Цукерберг показав, як активно проводить вихідні. Зокрема, він грає в покер та ходить бої UFC з дружиною Прісцилою Чан.

До слова, співзасновник компанії Meta Platforms Марк Цукерберг вивчає можливість купівлі нерухомості у Вашингтоні, щоб налагодити тісніші зв'язки із президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: мода Марк Цукерберг

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