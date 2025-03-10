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Цукерберг показав свої розваги на вихідні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мільярдер разом із дружиною Прісцилою Чан
фото: Facebook/Марк Цукерберг

Засновник компанії Meta активно проводить вільний час

Американський мільярдер, засновник компанії Meta Марк Цукерберг активно проводить вихідні. Зокрема, він грає в покер та ходить бої UFC з дружиною Прісцилою Чан. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Цукерберга.

У Facebook засновник Meta показав, як грає в покер та навіть виграв чималу суму. Цукерберг цікавиться покером, хоча не настільки фанатично, як деякі інші мільярдери. У студентські роки в Гарварді він грав у покер із друзями, і навіть тоді у нього була репутація обережного, але стратегічного гравця.

Його друг і співзасновник Facebook, Едуардо Саверін, у книзі «Мільярдери з мимоволі» згадував, що Цукерберг любив підходити до гри з математичного погляду, аналізуючи ймовірності та приймаючи логічні рішення.

Ще на одній світлині Цукерберга разом з дружиною можна побачити поблизу арени, на якій проводяться бої змішаних єдиноборств. Примітно, що сам мільярдер активно займається змішаними єдиноборствами і бразильським джиу-джитсу. Він навіть брав участь у турнірах BJJ (Brazilian Jiu-Jitsu) та здобув золоті та срібні медалі в аматорських змаганнях у 2023 році.

Як казав сам мільярдер, ММА допомагає йому перемикатися від роботи та знімати стрес.

Нагадаємо, співзасновник компанії Meta Platforms Марк Цукерберг показав, як відзначає день народження дружини Прісцилли Чан.

До слова, співзасновник компанії Meta Platforms Марк Цукерберг вивчає можливість купівлі нерухомості у Вашингтоні, щоб налагодити тісніші зв'язки із президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: MMA / UFC Facebook азартні ігри Meta Марк Цукерберг

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