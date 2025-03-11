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Мільярдери, які відвідали інавгурацію Трампа, почали стрімко втрачати статки – Bloomberg

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Мільярдери, які відвідали інавгурацію Трампа, почали стрімко втрачати статки – Bloomberg
Період між перемогою Трампа на виборах та його інавгурацією був суперприбутковим, проте все змінилося
фото з відкритих джерел

Великі сподівання на новий президентський термін наразі не справджуються

Кілька мільярдерів, які підтримали президента США Дональда Трампа та були присутні на його інавгурації 20 січня, відтоді сумарно втратили 209 млрд доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg

Як зауважує видання, період між перемогою Трампа на виборах у листопаді 2024 року та його інавгурацією взагалі був прибутковим для найбагатших людей світу: індекс S&P 500 досяг кількох історичних максимумів.

Зокрема, Tesla Ілона Маска зросла на 98% за кілька тижнів після виборів, досягши рекордного рівня. LVMH Бернара Арно додала 7% за тиждень до інавгурації, зробивши французького магната багатшим ще на 12 млрд доларів.

Meta Platforms Марка Цукерберга виросла на 9% перед інавгурацією та ще на 20% – за перші чотири тижні президентства Дональда Трампа.

Але очікування щодо того, що початок нового терміну Трампа і надалі сприятимете прибутку ринку, не виправдались. Індекс S&P 500 втратив 6,4% з моменту вступу Трампа на посаду, оскільки масові звільнення державних службовців і президентська зміна тарифів вплинули на акції, при цьому базовий індекс напередодні впав на 2,7%.

Відтак, Ілон Маск за сім тижнів втратив 148 млрд доларів. Користувачі електромобілів у Європі розчаровані діями Маска – зокрема, його підтримкою ультраправих політиків. До прикладу, у Німеччині продажі Tesla впали на понад 70% за січень та лютий.

Джефф Безос за той самий період – сім тижнів – втратив 29 млрд доларів, співзасновник Google Сергій Брін – 22 млрд доларів, Марк Цукерберг і Бернар Арно – по 5 млрд доларів.

Фахівці висловлюють думку, що за півтора місяця президентства Трампа економіка Сполучених Штатів зазнала збитків на суму, що є в 30 разів більшою за суму американської допомоги Україні за три роки: фондовий ринок втратив 4 трильйони доларів.

Раніше «Главком» повідомляв, що сьогодні, 11 березня, на ринку акцій США було зафіксовано найгірший день цього року. Найбільших втрат зазнає технологічний сектор. Цьому передувала відмова президента США Дональда Трампа унеможливлювати ризики рецесії.

Також стало відомо, що американський фондовий ринок падає через влаштовані Трампом торговельні конфлікти з Канадою, Мексикою та Китаєм,

 

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Теги: інавгурація Марк Цукерберг Джефф Безос Ілон Маск США президент Дональд Трамп

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