Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа
Цукерберг зазнав найбільших збитків через тарифи Трампа
фото: Bloomberg

Понад половина найбагатших людей світу втратили в середньому 3,3% своїх статків

Сукупні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $208 млрд після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит, що спричинило обвал світових ринків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Падіння стало четвертим за величиною за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільшим з часу піка пандемії COVID-19. Понад половина осіб, чиє багатство відстежує індекс, втратили в середньому 3,3% своїх статків. Найбільше постраждали мільярдери зі США, серед яких лідирують Марк Цукерберг (Meta) і Джефф Безос (Amazon).

Натомість деякі мільярдери за межами США змогли уникнути фінансових втрат. Зокрема, найбагатша людина Мексики, Карлос Слім, отримав вигоду після того, як мексиканська Bolsa зросла на 0,5% через виключення країни зі списку тарифних цілей Білого дому. Це збільшило його статки приблизно на 4%, до $85,5 млрд.

Марк Цукерберг

Засновник Meta зазнав найбільших збитків у грошовому еквіваленті: через падіння акцій компанії на 9% його статки зменшилися на $17,9 млрд, що складає близько 9% його загального капіталу. Meta раніше очолювала індекс Magnificent Seven серед технологічних гігантів, демонструючи стійке зростання з початку року. Однак із середини лютого акції компанії впали приблизно на 28%.

Джефф Безос

Акції Amazon втратили 9% вартості, що стало найбільшим зниженням з квітня 2022 року. Це коштувало засновнику компанії $15,9 млрд його статків. Загалом з лютневого піка акції Amazon впали більш ніж на 25%.

Ілон Маск

Генеральний директор Tesla втратив $110 млрд з початку року, зокрема $11 млрд лише за один день. Основними причинами стали затримки у постачаннях та його суперечлива позиція щодо Трампа, що негативно позначилося на вартості акцій Tesla.

Ернест Гарсія III

Статки генерального директора The Carvana Co впали на $1,4 млрд після того, як акції продавця вживаних автомобілів втратили 20%. Акції компанії зросли більш ніж на 425% за 12 місяців до 14 лютого, але з того часу впали на 36%.

Тобі Лютке

Співзасновник і генеральний директор канадської компанії електронної комерції Shopify втратив $1,5 млрд, або 17% своїх статків. Акції Shopify, яка отримує більшу частину свого доходу від продажу імпортних товарів, впали на 20% у Торонто.

Бернар Арно

Акції Arnault's LVMH, конгломерату, який володіє такими брендами, як Christian Dior, Bulgari і Loro Piana, впали в Парижі, стерши $6 млрд зі статків найбагатшої людини Європи.

Чжан Цуньюань

Засновник китайської взуттєвої компанії Huali Industrial Group Co втратив $1,2 млрд, або 13% свого статку. Виробники взуття, що базуються в США та Європі, також відчули біль: Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. та Adidas AG, які мають значні виробничі потужності в Південно-Східній Азії, впали двозначними цифрами кожен.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація». 

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Ілон Маск Марк Цукерберг Джефф Безос тарифи

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США прагнуть домогтися послаблення долара щодо інших валют
Чи вплинуть мита США на курс валют і ціни на продукти? Розʼяснення Мінекономіки
Вчора, 22:04
Урсула фон дер Ляєн зробила заяву про мита від США
«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США
Вчора, 06:46
Пєсков наголосив, що Росія готова і далі контактувати зі США
Кремль відреагував на інформацію про розлюченого Трампа
31 березня, 18:51
Входження в сезон закачування із вичерпаними запасами створює необхідність поповнювати їх швидшими темпами, наголосив експерт
Історично низькі запаси газу ускладнюють виконання спеціальних обов’язків «Нафтогазу» – DiXi Group
26 березня, 14:43
Після розмови Трампа з Путіним біля посольства в Москві демонтували інсталяцію «СВО»
Після розмови Трампа з Путіним біля посольства в Москві демонтували інсталяцію «СВО»
18 березня, 22:47
Трамп віддав честь «безстрашним» собакам у День ветеранів K-9
Як треба поважати собак: Трамп подав приклад
14 березня, 13:51
Розробка спільної українсько-європейської позиції фактично вже розпочата
Чи піде Україна на поступки Росії?
7 березня, 16:45
Глава України доручив отримати офіційну інформацію щодо призупинення американської допомоги
Україна готова до зупинки військової допомоги від США – Зеленський
4 березня, 20:13
Речник Путіна вважає, що, припинивши надання військової допомоги Україні, президент США зробив «найкращий внесок у справу миру»
Кремль відреагував на призупинення Трампом військової допомоги Україні
4 березня, 16:34

Економіка

Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа
Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа
Тарифи Трампа загрожують виробництву зброї в США – Politico
Тарифи Трампа загрожують виробництву зброї в США – Politico
Голова МВФ прокоментувала нові тарифи Трампа
Голова МВФ прокоментувала нові тарифи Трампа
Іспанія припинила видачу «золотих» віз іноземним інвесторам
Іспанія припинила видачу «золотих» віз іноземним інвесторам
«Найгірший сценарій розвитку ситуації»: ринок акцій США обвалився після рішення Трампа
«Найгірший сценарій розвитку ситуації»: ринок акцій США обвалився після рішення Трампа
Нові мита США. Ціни на нафту різко впали
Нові мита США. Ціни на нафту різко впали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
197K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 квітня: ситуація на фронті
74K
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 квітня 2025
17K
«Економічна катастрофа». Німеччина підрахувала вартість торгової війни з Трампом
13K
Росія забрала життя Віталія Куцепала у Кривому Розі: кадр, що облетів світ
9542
Конгрес УЄФА вшанував хвилиною мовчання ліквідованого російського окупанта Бугаєва

Новини

ГУР ідентифікувало понад десяток російських «тіньових капітанів»
Сьогодні, 10:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 00:56
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 квiтня, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua