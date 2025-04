Найбагатші бізнесмени втратили $208 млрд за один день через тарифи Трампа

Понад половина найбагатших людей світу втратили в середньому 3,3% своїх статків

Сукупні статки 500 найбагатших людей світу зменшилися на $208 млрд після оголошення президентом США Дональдом Трампом про введення мит, що спричинило обвал світових ринків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Падіння стало четвертим за величиною за 13-річну історію індексу мільярдерів Bloomberg і найбільшим з часу піка пандемії COVID-19. Понад половина осіб, чиє багатство відстежує індекс, втратили в середньому 3,3% своїх статків. Найбільше постраждали мільярдери зі США, серед яких лідирують Марк Цукерберг (Meta) і Джефф Безос (Amazon).

Натомість деякі мільярдери за межами США змогли уникнути фінансових втрат. Зокрема, найбагатша людина Мексики, Карлос Слім, отримав вигоду після того, як мексиканська Bolsa зросла на 0,5% через виключення країни зі списку тарифних цілей Білого дому. Це збільшило його статки приблизно на 4%, до $85,5 млрд.

Марк Цукерберг

Засновник Meta зазнав найбільших збитків у грошовому еквіваленті: через падіння акцій компанії на 9% його статки зменшилися на $17,9 млрд, що складає близько 9% його загального капіталу. Meta раніше очолювала індекс Magnificent Seven серед технологічних гігантів, демонструючи стійке зростання з початку року. Однак із середини лютого акції компанії впали приблизно на 28%.

Джефф Безос

Акції Amazon втратили 9% вартості, що стало найбільшим зниженням з квітня 2022 року. Це коштувало засновнику компанії $15,9 млрд його статків. Загалом з лютневого піка акції Amazon впали більш ніж на 25%.

Ілон Маск

Генеральний директор Tesla втратив $110 млрд з початку року, зокрема $11 млрд лише за один день. Основними причинами стали затримки у постачаннях та його суперечлива позиція щодо Трампа, що негативно позначилося на вартості акцій Tesla.

Ернест Гарсія III

Статки генерального директора The Carvana Co впали на $1,4 млрд після того, як акції продавця вживаних автомобілів втратили 20%. Акції компанії зросли більш ніж на 425% за 12 місяців до 14 лютого, але з того часу впали на 36%.

Тобі Лютке

Співзасновник і генеральний директор канадської компанії електронної комерції Shopify втратив $1,5 млрд, або 17% своїх статків. Акції Shopify, яка отримує більшу частину свого доходу від продажу імпортних товарів, впали на 20% у Торонто.

Бернар Арно

Акції Arnault's LVMH, конгломерату, який володіє такими брендами, як Christian Dior, Bulgari і Loro Piana, впали в Парижі, стерши $6 млрд зі статків найбагатшої людини Європи.

Чжан Цуньюань

Засновник китайської взуттєвої компанії Huali Industrial Group Co втратив $1,2 млрд, або 13% свого статку. Виробники взуття, що базуються в США та Європі, також відчули біль: Nike Inc., Lululemon Athletica Inc. та Adidas AG, які мають значні виробничі потужності в Південно-Східній Азії, впали двозначними цифрами кожен.

Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних мит на імпортні товари, назвавши цей день «днем економічної незалежності». У список також потрапила Україна, для неї буде встановлена 10% мита на експорт товарів до США.

Міністр фінансів США Скотт Бессент закликав країни, які постраждали від нових торгівельних мит, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа, утриматися від будь-яких відповідних дій. В ефірі Fox News Бессент повторив меседж у ще простішій формі: «Не мстіть. Якщо ви помститесь, буде ескалація».

Тим часом демократка Ненсі Пелосі зазначила, що нові мита спричинять хаос у економіці Сполучених Штатів і завдадуть шкоди американським родинам.

За розрахунками Інституту німецької економіки в Кельні, мита президента США Дональда Трампа можуть обійтися Німеччині у 200 млрд євро. Таких втрат країна може зазнати за чотири роки. Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек показав проєкт заходів у відповідь на нові американські мита.

До слова, міністерка економіки Юлія Свириденко назвала нові мита для України від президента США Дональда Трампа «не критичними».