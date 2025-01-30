Марк Цукерберг вирішив переїхати поближче до Трампа

Марк Цукерберг не втрачає нагоди стати ближчим до Трампа

Співзасновник компанії Meta Platforms Марк Цукерберг вивчає можливість купівлі нерухомості у Вашингтоні, щоб налагодити тісніші зв'язки із президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Financial Times з посиланням на двох людей, знайомих із ситуацією.

Підприємець прагне впливати на регулювання у галузях, які набувають все більшого значення для його бізнесу, зокрема в галузі штучного інтелекту, розповіли співрозмовники видання.

За словами одного з джерел, потенційно підходящий об'єкт вже знайдено. У разі його покупки Цукерберг приєднається до інших підприємців із Кремнієвої долини, які шукають нерухомість для перебування ближче до Білого дому.

Раніше засновник маркетплейсу Amazon Джефф Безос, голова Tesla та SpaceX Ілон Маск та засновник Meta Марк Цукерберг були гостями на інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Марк Цукерберг активно вдивлявся у декольте нареченої мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес.

До слова засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск, який при Трампі керує департаментом ефективності уряду (Doge), висловив бажання, щоб його офіс розташовувався за кілька метрів від Овального кабінету. Утім, попри бажання Маска, керівництво Doge базуватиметься у виконавчому офісі Ейзенхауера. Відомство Маска уже заявило, що економить для США мільярд доларів на день.

Крім того, як у грудні 2024 року дізналася The New York Times, після виборів президента США у листопаді Маск жив у маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. Підприємець узяв у політика в оренду котедж Banyan. Це дозволяло Маску легко приходити до Трампу – наприклад, на вечерю із засновником Amazon Джеффом Безосом.