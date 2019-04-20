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    Фото

    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети

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    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети

    Парочка замечательно проводит время, переодеваясь для своих уморительных фотосессий

    36-летний Шолом Бер Соломон (Sholom Ber Solomon) — молодой папа из Калифорнии, и его не надо уговаривать уделить внимание 9-месячной дочери Зоуи. 

    Шолом владеет магазином винтажной мебели и давно увлекается переодеваниями и смешными фотографиями. Однако раньше он делал это один, а теперь у него есть партнер в лице не менее харизматичной и просто очаровательной дочки.

    «Я планирую продолжать это веселье, пока Зоуи будет позволять»,- отметил Шолом.

    Однажды Шолом заметил, что его дочка комфортно чувствует себя перед камерой и ей это даже нравится. И стал понемногу придумывать забавные ситуации и отдавать главную роль дочери.

    «С ней снимки становятся милыми и смешными. Без нее я просто толстый парень, который любит делать глупые фотографии».

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    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети
    Дуэт отца и 9-месячной дочки покорил соцсети

    В свободное от работы время калифорнийский папа придумывает новые сценки для фотосессий и заказывает костюмы онлайн. Шолом признается, что Зоуи жизнерадостный и чрезвычайно улыбчивый ребенок.

    Джерело: bigpicture.ru

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