Карнавал в Ноттинг-Хилле: яркие фото



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Карнавал в Ноттинг-Хилле

Карнавал афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл, который известен всем по одноименному фильму, собрал тысячи любителей зажигательной музыки

Кто не знает карнавал в Рио? Яркие краски, танцы до упаду — казалось бы, такое может быть только в жаркой и темпераментной Бразилии! Но нет, и на туманном Альбионе случаются яркие уличные карнавалы, ничуть не хуже бразильского.

Карнавал в Ноттинг-Хилле (район Лондона) оживляет этот чопорный европейский город новыми будоражащими впечатлениями и эмоциями зажигательных ритмов и танцев. Ежегодно его посещает более миллиона человек, что делает его вторым после бразильского карнавала уличным фестивалем мира.

Ежегодно карнавал в Ноттинг-Хилле посещает более миллиона человек, что делает его вторым после бразильского карнавала уличным фестивалем мира.

Впервые карнавал был проведен членами Вест-Индийской общины в 1964 году. Тогда праздник был совсем небольшим и призван был привнести часть карибской культуры в английские традиции. Со временем карнавал набирал обороты, привлекал все больше и больше гостей, тем более, что лондонские власти активно поддерживали его развитие.

Большое внимание уделяется организации безопасности карнавала. На узких улицах района проведение большого шествия, ставшего настолько популярным, связано с определенным трудностями, на решение которых в последние годы выделяются значительные средства.

Для зрителей теперь устанавливают комфортные трибуны, а для того, чтобы город во время парада не встал в многокилометровых пробках, организуется альтернативная схема движения транспорта.

Джерело: ru.euronews.com