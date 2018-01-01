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    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного

    Артистка выбрала эффектный наряд в стиле ретро
    Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Вместе они появились на презентации новой весенней коллекции Guess, лицом которой стала сама Джей Ло. Стройная Лопес выбрала для мероприятия роскошное голубое платье и меховую накидку, подчеркнув образ экстравагантной прической и
    • Сьогодні, 20:38
    • Розсилка
    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    Артистка выбрала эффектный наряд в стиле ретро

    Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Вместе они появились на презентации новой весенней коллекции Guess, лицом которой стала сама Джей Ло.

    Стройная Лопес выбрала для мероприятия роскошное голубое платье и меховую накидку, подчеркнув образ экстравагантной прической и украшениями, а Родригес надел классический стильный костюм и белую рубашку.

    Несмотря на то, что влюбленные из-за сложного графика редко выходят в свет вместе, но такое появление на красной дорожке вызвало у поклонников и гостей мероприятия настоящий восторг.

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    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного
    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного
    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного
    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного
    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного
    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного
    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного
    Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного

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    Джерело: 24 канал

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