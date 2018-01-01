Дженнифер Лопес надела роскошное платье ради возлюбленного

Артистка выбрала эффектный наряд в стиле ретро

Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Вместе они появились на презентации новой весенней коллекции Guess, лицом которой стала сама Джей Ло. Стройная Лопес выбрала для мероприятия роскошное голубое платье и меховую накидку, подчеркнув образ экстравагантной прической и



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Дженнифер Лопес

Артистка выбрала эффектный наряд в стиле ретро

Знаменитая американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла в свет со своим возлюбленным Алексом Родригесом. Вместе они появились на презентации новой весенней коллекции Guess, лицом которой стала сама Джей Ло.

Стройная Лопес выбрала для мероприятия роскошное голубое платье и меховую накидку, подчеркнув образ экстравагантной прической и украшениями, а Родригес надел классический стильный костюм и белую рубашку.

Несмотря на то, что влюбленные из-за сложного графика редко выходят в свет вместе, но такое появление на красной дорожке вызвало у поклонников и гостей мероприятия настоящий восторг.

Джерело: 24 канал