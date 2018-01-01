Участница второго сезона «Супермодель по-украински» покорила Гонконг

Арина Любителева призналась, что после проекта работает в нон-стоп режиме

Девушка успела поработать в самых известных фэшн-городах и странах мира – Милане, Нью-Йорке, Сеуле, Греции, Корее и Перу. В ее портфолио уже есть обложка для гонконгского Harper's Bazar. Полгода Арина работала в Америке, а несколько дней назад вернулась из Китая, где ей пришлось подниматься на самую высокую вершину Гонконга. «Это все



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Арина Любителева

Арина Любителева призналась, что после проекта работает в нон-стоп режиме

Девушка успела поработать в самых известных фэшн-городах и странах мира – Милане, Нью-Йорке, Сеуле, Греции, Корее и Перу. В ее портфолио уже есть обложка для гонконгского Harper's Bazar. Полгода Арина работала в Америке, а несколько дней назад вернулась из Китая, где ей пришлось подниматься на самую высокую вершину Гонконга.

«Это все ради фотосессии для журнала Cosmopolitan Hong Kong. Пик Виктория – самая высокая гора на острове. И в тот день было очень ветрено. Я позировала в легеньких платьицах. После этой съемки даже заболела», - призналась Арина

Болезнь не помешала Арине провести время в Гонконге максимально плодотворно. Она фотографировалась и для местных, и для зарубежных дизайнеров:

«Снималась для известного американского бренда сумок Kate Spade. У меня даже есть несколько торбочек от этого дизайнера. Поработать с такой командой было очень круто», - отметила экс-участница модного реалити.

Девушка еще успела поближе познакомиться с Гонконгом. И даже влюбиться в этот город. По словам Арины, он ей напоминает Нью-Йорк – такой же многонациональный и современный. А вот восточная кухня модели не понравилась.

«Все острое, пересоленное, очень много специй. Для местных это объедение, а мне не нравится. А еще почти во всех заведениях подают куриные лапки. Вареные, пареные, тушеные. Брр... это не моя еда. Поэтому я в основном обходилась салатами и отварными яйцами. На самом деле, было много работы и мало времени на еду», – призналась Арина.

Но даже такие необычные гастрономические предпочтения местных не отбили у девушки желание еще раз вернуться в Гонконг. Для новых поездок модель будет набираться сил в Украине.

«Сейчас беру тайм-аут, потому что чувствую себя уставшей. 16 февраля у меня день рождения, и я хочу провести это время с родителями и любимым. После окончания релити «Супермодель по-украински» у меня почти не было отпусков, я работаю нон-стоп. Поэтому это время хочу максимально посвятить родным», - рассказала Арина.

Добавим, что Арина Любителева также откроет показ бренда SIX, который пройдет в рамках Ukrainian Fashion Week во вторник, 6 февраля.