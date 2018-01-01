День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди

Осовные факты биографии и самые стильные наряды супруги Петра Порошенко

Сегодня, 1 февраля, супруге президента Украины Марине Порошенко исполняется 56 лет. Как неоднократно писалось в прессе, она не очень любит, когда ее называют «первой леди», так как это словосочетание несет в себе обособленность и оторванность. «Первая – значит одна, в стороне. Я готова помогать своему мужу, вот самое

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Марина Порошенко

Осовные факты биографии и самые стильные наряды супруги Петра Порошенко

Сегодня, 1 февраля, супруге президента Украины Марине Порошенко исполняется 56 лет. Как неоднократно писалось в прессе, она не очень любит, когда ее называют «первой леди», так как это словосочетание несет в себе обособленность и оторванность.

«Первая – значит одна, в стороне. Я готова помогать своему мужу, вот самое главное. Все те вопросы, которые будут возникать ежедневно, я готова, засучив рукава, решать и стоять с мужем бок о бок», - объясняет госпожа Порошенко.

Краткая биография

Будущая супруга президента Украины родилась в Киеве в 1962 году в семье заместителя министра здравоохранения УССР Анатолия Переведенцева и работницы завода «Арсенал» Людмилы Переведенцевой.

Получила образование в киевском мединституте. После этого работала в кардиологическом отделении Октябрьской больницы. Со временем получила статус кандидата медицинских наук. Пресса сообщает о том, что именно она является автором первой в независимой Украине диссертации.

Семья

Марина познакомилась со своим будущим мужем Петром Порошенко, когда училась в институте. Это произошло на студенческой дискотеке после окончания зимней сессии в университете. Как говорит сама Марина, это была любовь с первого взгляда.

Через год, в 1984 году они расписались. А в 1985 году родился их первый ребенок Алексей. Во время ее первых родов Петр Порошенко служил в армии. После появления сына на свет, она ушла с работы и полностью посвятила себя семье, о чем в последствии никогда не жалела.

В 2000 году она родила двойняшек Евгению и Александру, а в 2001 году – сына Михаила.

Старший сын Алексей в данный момент является народным депутатом Украины. В 2014 у него родился сын Петр от топ-менеджера консалтинговой фирмы McKinsey&Company Юлии Алихановой.

Кумовья Марины и Петра Порошенко – Виктор Ющенко и Оксана Билозир. В одном из интервью Марина рассказывала, что во многом берет пример с Билозир. Последняя имеет очень большое влияние на детей супругов Порошенко особенно в творческом направлении.

Общественная деятельность

Глава Совета Благотворительного фонда Петра Порошенко. Принимает активное участие в благотворительных акциях. Например, в 2015 году вместе с активистами высаживала из роз слово «мама» в Национальном ботаническом саду им. Гришко. Акция была приурочена ко Дню матери. Средства, собранные в ходе этого проекта, были направлены на лечение детей в «Охмадете».

В 2016 году получила премию «Женщина ІІІ тысячелетия» в номинации «Знаковая личность».

С 19 января 2018 года – глава Украинского культурного фонда.

Увлечения

Среди любимых занятий Марины – шитье, вышивание, вязание и кулинария. Вместе с мужем она регулярно посещает церемонию «Человек года», выставки в «Мистецькому Арсеналі», а также несколько раз появлялась на юмористическом шоу «Вечерний квартал».

Много положительных отзывов собирают наряды первой леди. В сети часто обсуждают стиль Марины Порошенко, в котором сочетаются выдержанные классические платья, вышиванки, а также изысканные вечерние наряды. «Главком» отобрал наиболее оригинальные платья первой леди: