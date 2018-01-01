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    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди

    Осовные факты биографии и самые стильные наряды супруги Петра Порошенко
    Сегодня, 1 февраля, супруге президента Украины Марине Порошенко исполняется 56 лет. Как неоднократно писалось в прессе, она не очень любит, когда ее называют «первой леди», так как это словосочетание несет в себе обособленность и оторванность. «Первая – значит одна, в стороне. Я готова помогать своему мужу, вот самое
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 14:52
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    Марина Порошенко
    Марина Порошенко

    Осовные факты биографии и самые стильные наряды супруги Петра Порошенко

    Сегодня, 1 февраля, супруге президента Украины Марине Порошенко исполняется 56 лет. Как неоднократно писалось в прессе, она не очень любит, когда ее называют «первой леди», так как это словосочетание несет в себе обособленность и оторванность.

    «Первая – значит одна, в стороне. Я готова помогать своему мужу, вот самое главное. Все те вопросы, которые будут возникать ежедневно, я готова, засучив рукава, решать и стоять с мужем бок о бок», - объясняет госпожа Порошенко.

    Краткая биография

    Будущая супруга президента Украины родилась в Киеве в 1962 году в семье заместителя министра здравоохранения УССР Анатолия Переведенцева и работницы завода «Арсенал» Людмилы Переведенцевой.

    Получила образование в киевском мединституте. После этого работала в кардиологическом отделении Октябрьской больницы. Со временем получила статус кандидата медицинских наук. Пресса сообщает о том, что именно она является автором первой в независимой Украине диссертации.

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    Семья

    Марина познакомилась со своим будущим мужем Петром Порошенко, когда училась в институте. Это произошло на студенческой дискотеке после окончания зимней сессии в университете. Как говорит сама Марина, это была любовь с первого взгляда.

    Через год, в 1984 году они расписались. А в 1985 году родился их первый ребенок Алексей. Во время ее первых родов Петр Порошенко служил в армии. После появления сына на свет, она ушла с работы и полностью посвятила себя семье, о чем в последствии никогда не жалела.

    В 2000 году она родила двойняшек Евгению и Александру, а в 2001 году – сына Михаила.

    Старший сын Алексей в данный момент является народным депутатом Украины. В 2014 у него родился сын Петр от топ-менеджера консалтинговой фирмы McKinsey&Company Юлии Алихановой.

    Кумовья Марины и Петра Порошенко – Виктор Ющенко и Оксана Билозир. В одном из интервью Марина рассказывала, что во многом берет пример с Билозир. Последняя имеет очень большое влияние на детей супругов Порошенко особенно в творческом направлении.

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    Общественная деятельность

    Глава Совета Благотворительного фонда Петра Порошенко. Принимает активное участие в благотворительных акциях. Например, в 2015 году вместе с активистами высаживала из роз слово «мама» в Национальном ботаническом саду им. Гришко. Акция была приурочена ко Дню матери. Средства, собранные в ходе этого проекта, были направлены на лечение детей в «Охмадете».

    В 2016 году получила премию «Женщина ІІІ тысячелетия» в номинации «Знаковая личность».

    С 19 января 2018 года – глава Украинского культурного фонда.

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    Увлечения

    Среди любимых занятий Марины – шитье, вышивание, вязание и кулинария. Вместе с мужем она регулярно посещает церемонию «Человек года», выставки в «Мистецькому Арсеналі», а также несколько раз появлялась на юмористическом шоу «Вечерний квартал».

    Много положительных отзывов собирают наряды первой леди. В сети часто обсуждают стиль Марины Порошенко, в котором сочетаются выдержанные классические платья, вышиванки, а также изысканные вечерние наряды. «Главком» отобрал наиболее оригинальные платья первой леди:

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    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди
    День рождения Марины Порошенко. Лучшие наряды первой леди

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