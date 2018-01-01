Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями

Бразильская модель покорила сеть своей подтянутой фигурой

Возлюбленная полузащитника донецкого футбольного клуба «Шахтер» Тайсона в данный момент находится в Бразилии. Девушка по имени Габриэла Матиас регулярно выкладывает в социальную сеть снимки со своего отдыха, шоппинга, светских мероприятий, а также стадионов, на которых она болеет за своего парня. Последние на сегодня фото девушки с

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Габриэла Матиас

Бразильская модель покорила сеть своей подтянутой фигурой

Возлюбленная полузащитника донецкого футбольного клуба «Шахтер» Тайсона в данный момент находится в Бразилии. Девушка по имени Габриэла Матиас регулярно выкладывает в социальную сеть снимки со своего отдыха, шоппинга, светских мероприятий, а также стадионов, на которых она болеет за своего парня.

Последние на сегодня фото девушки с пляжа вызвали бурную реакцию поклонников. В связи с этим «Главком» промониторил страницу красотки в социальной сети в поисках не менее увлекательных кадров Габриэлы, на которых она демонстрирует идеальную фигуру и изысканный стиль.

Практически под каждым снимком девушки поклонники оставляют десятки комментариев с комплиментами.