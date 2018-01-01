Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
- Сьогодні, 10:47
-
Розсилка
Габриэла Матиас
Бразильская модель покорила сеть своей подтянутой фигурой
Возлюбленная полузащитника донецкого футбольного клуба «Шахтер» Тайсона в данный момент находится в Бразилии. Девушка по имени Габриэла Матиас регулярно выкладывает в социальную сеть снимки со своего отдыха, шоппинга, светских мероприятий, а также стадионов, на которых она болеет за своего парня.
Последние на сегодня фото девушки с пляжа вызвали бурную реакцию поклонников. В связи с этим «Главком» промониторил страницу красотки в социальной сети в поисках не менее увлекательных кадров Габриэлы, на которых она демонстрирует идеальную фигуру и изысканный стиль.
Практически под каждым снимком девушки поклонники оставляют десятки комментариев с комплиментами.
Ранее «Главком» публиковал подборку снимков, которые показывают не менее миловидную супругу другого украинского футболиста Ярмоленко.