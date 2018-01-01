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    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями

    Бразильская модель покорила сеть своей подтянутой фигурой
    Возлюбленная полузащитника донецкого футбольного клуба «Шахтер» Тайсона в данный момент находится в Бразилии. Девушка по имени Габриэла Матиас регулярно выкладывает в социальную сеть снимки со своего отдыха, шоппинга, светских мероприятий, а также стадионов, на которых она болеет за своего парня. Последние на сегодня фото девушки с
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 10:47
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    Габриэла Матиас&nbsp;
    Габриэла Матиас 

    Бразильская модель покорила сеть своей подтянутой фигурой

    Возлюбленная полузащитника донецкого футбольного клуба «Шахтер» Тайсона в данный момент находится в Бразилии. Девушка по имени Габриэла Матиас регулярно выкладывает в социальную сеть снимки со своего отдыха, шоппинга, светских мероприятий, а также стадионов, на которых она болеет за своего парня.

    Последние на сегодня фото девушки с пляжа вызвали бурную реакцию поклонников. В связи с этим «Главком» промониторил страницу красотки в социальной сети в поисках не менее увлекательных кадров Габриэлы, на которых она демонстрирует идеальную фигуру и изысканный стиль.

    Практически под каждым снимком девушки поклонники оставляют десятки комментариев с комплиментами.

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    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями
    Девушка полузащитника «Шахтера» поразила эффектными фотосессиями

    Ранее «Главком» публиковал подборку снимков, которые показывают не менее миловидную супругу другого украинского футболиста Ярмоленко.
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