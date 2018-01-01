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    Шоу-биз

    Белла Хадид порадовала поклонников обнаженным фото

    Одна из самых востребованных моделей мира опубликовала провокационный снимок
    Поклонников супермодели и «Ангела» Victoria's Secret сложно удивить. Тем более, что Белла Хадид слишком часто снимается в откровенных фотосессиях. Но, на днях модель опубликовала очередной провокационный снимок, который взбудоражил всю мужскую половину соцсети Instagram. На опубликованном снимке супермодель запечатлена в нижнем
    • Сьогодні, 15:35
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    Модель Белла Хадид
    Модель Белла Хадид

    Одна из самых востребованных моделей мира опубликовала провокационный снимок

    Поклонников супермодели и «Ангела» Victoria's Secret сложно удивить. Тем более, что Белла Хадид слишком часто снимается в откровенных фотосессиях. Но, на днях модель опубликовала очередной провокационный снимок, который взбудоражил всю мужскую половину соцсети Instagram.

    На опубликованном снимке супермодель запечатлена в нижнем белье телесного цвета, которого практически не видно и прижимает к груди четвероногого друга.

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    Белла Хадид

    Конечно же, обнаженная дама с собачкой собрала неимоверное количество «лайков» и комментариев. Но, нашлись и те, кто раскритиковал супермодель за излишнюю откровенность и использование собаки в качестве «аксессуара».

     

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