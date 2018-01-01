Белла Хадид порадовала поклонников обнаженным фото

Одна из самых востребованных моделей мира опубликовала провокационный снимок

Поклонников супермодели и «Ангела» Victoria's Secret сложно удивить. Тем более, что Белла Хадид слишком часто снимается в откровенных фотосессиях. Но, на днях модель опубликовала очередной провокационный снимок, который взбудоражил всю мужскую половину соцсети Instagram. На опубликованном снимке супермодель запечатлена в нижнем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Модель Белла Хадид

Одна из самых востребованных моделей мира опубликовала провокационный снимок

Поклонников супермодели и «Ангела» Victoria's Secret сложно удивить. Тем более, что Белла Хадид слишком часто снимается в откровенных фотосессиях. Но, на днях модель опубликовала очередной провокационный снимок, который взбудоражил всю мужскую половину соцсети Instagram.

На опубликованном снимке супермодель запечатлена в нижнем белье телесного цвета, которого практически не видно и прижимает к груди четвероногого друга.

Белла Хадид

Конечно же, обнаженная дама с собачкой собрала неимоверное количество «лайков» и комментариев. Но, нашлись и те, кто раскритиковал супермодель за излишнюю откровенность и использование собаки в качестве «аксессуара».