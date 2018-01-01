«Однажды пришел Леонид Черновецкий...»: Известная актриса рассказала, как политики ведут себя в театре

Артистка поведала, как украинские лидеры приходили в Молодой театр

Украинская актриса Римма Зюбина, которая выступает в Молодом театре, а также снялась в фильмах «Гнездо горлицы», «Межа» и «Dzidzio контрабас», рассказала «Главкому» о поведении отечественных политиков в театре. Одним из политиков, которые проявляли наибольший интерес к театру, был экс-президент

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Римма Зюбина

Артистка поведала, как украинские лидеры приходили в Молодой театр

Украинская актриса Римма Зюбина, которая выступает в Молодом театре, а также снялась в фильмах «Гнездо горлицы», «Межа» и «Dzidzio контрабас», рассказала «Главкому» о поведении отечественных политиков в театре.

Одним из политиков, которые проявляли наибольший интерес к театру, был экс-президент Виктор Ющенко.

«Виктор Ющенко еще до своего президентства посещал Молодой театр, а когда стал президентом к нам часто ходила его жена Екатерина Ющенко. Она заходила после спектакля, и мы совершенно спокойно могли с ней пообщаться», - вспоминает Зюбина.

А нынешний глава государства, приехав в Молодой театр в прошлом сезоне, ушел после первого действия. «Артисты очень уязвимы. Они подумали, что плохо играют. Понимая занятость первого лица государства, наверное, советовать что-то с моей стороны было бы некорректно. А вот советникам президента я бы подсказала такое: в репертуаре каждого театра есть спектакли на одно действие, которые играют чуть больше часика. Приглашаю! Я играла в тот же вечер спектакль на камерной сцене, к нам пришла овчарка и охранники. Я еще говорю тогда: «Ребята, почему вас так много, сколько сегодня президентов будет?» - рассказывает артистка.

Также в Молодой театр как-то раз пришел бывший мэр Киева Леонид Черновецкий. Причиной его визита стало то, что одна из актрис, задействованных в спектакле, пела на бэк-вокале записи его диска. Тогда бывший глава столицы хотел подарить цветы любимой актрисе прямо во время выступления. Так что работникам театра пришлось объяснять Черновецкому, что прерывать выступление ради того, чтобы вручить цветы – невозможно.

Вместе с тем Зюбина ставит в пример украинским политикам отношение к театру бывшего посла Норвегии в Украине Йостейна Бернхардсена.

«У нас в репертуаре был спектакль «Гедда Габлер» Генрика Ибсена, а это выдающийся человек для норвежцев. Посол Норвегии узнал об этом спектакле, купил билет и пришел. Без всякого официального звонка! После спектакля он позвонил и сказал, что был в театре, шел туда с большим страхом, поскольку очень любит Ибсена. И теперь он приветствует театр, потому что это одна из лучших постановок «Гедда Габлер», которую он видел в своей жизни», - рассказывает Зюбина.

После этого Бернхардсен посмотрел эту постановку пять раз. А когда он завершал свою каденцию, то купил билеты для всех работников посольства, даже для тех, кто не знал украинский, и они пришли в театр.

«Затем на малой сцене господин посол организовал фуршет, где главным блюдом была засоленная ним рыба. Это была его прощальная вечеринка. Он прочитал на украинском языке обращения в театр, в котором поблагодарил нас и сказал, что мы сохраняем традиции норвежской культуры и поддерживаем связь между Украиной и Норвегией. Кстати, примерно в то же время устраивал прощание с Украиной и посол Российской Федерации в Украине Виктор Черномырдин. Там была совсем другая программа: «русская баня» и все связанные с ней «культурные мероприятия», - добавила Зюбина.

Также артистка отметила, что кроме Анатолия Кинаха – больше не помнит других украинских политиков в театре.