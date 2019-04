Бейонсе неожиданно выпустила новый альбом



Бейонсе

В начале апреля Netflix представил трейлер документального фильма Homecoming, посвященного выступлению Бейонсе на музыкальном фестивале Coachella в 2018 году

Премьера полной версии была назначена на сегодня, 17 апреля, но каково же было удивление поклонников, которые вместо одного подарка получили от певицы сразу два.

Несколько минут назад Бейонсе выпустила новый, седьмой альбом, носящий такое же название, как и фильм - Homecoming: The Live Album.

В него вошло 40 песен, записанных в живом исполнении на концертах. В качестве бонуса - новая композиция Before I Let Go. Посмотреть фильм и прослушать альбом можно на официальном сайте Бейонсе - бесплатно.

Джерело: Hello!