Нацрада виявила порушення виборчого законодавства: на «1+1» забагато Зеленського



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Протягом трьох місяців на ТРК «Студія «1+1» не було зафіксовано жодного критичного матеріалу чи інформації про кандидата на пост президента України Володимира Зеленського - Нацрада

Національна рада звернеться до каналу «1+1» за поясненням, а також повідомить ЦВК про порушення виборчого законодавства

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення звернеться до телеканалу «1+1» та Центральної виборчої комісії у зв'язку з виявленими в ефірі мовника ознаками порушення виборчого законодавства.

Про це свідчать результати моніторингу мовлення вітчизняних телерадіокомпаній під час виборчої кампанії 2019 року, повідомляє прес-служба регулятора.

«Національна рада звернеться до каналу за поясненням, як він трактує цю ситуацію, а також повідомить Центральну виборчу комісію про ознаки порушення ТОВ «ТРК «Студія «1+1» статей 3, 561, 57 та 58 Закону України «Про вибори Президента України», оскільки про всі виявлені ознаки порушень в ефірі телерадіоорганізацій регулятор інформує ЦВК», - йдеться у повідомленні.

Так, зокрема упродовж 27-29 березня Нацрада зафіксувала в ефірі телеканалу трансляцію серіалу «Слуга народу – 3». За даними регулятора, в ньому містяться висловлювання головного героя Голобородька, які дублюють тези передвиборної програми Зеленського та мають ознаки передвиборної агітації в значенні виборчого законодавства України (стаття 58 Закону України «Про вибори Президента України»).

«Зокрема, фрагмент із серіалу, озвучений В. Голобородьком: «… И поэтому, первое, что мы предлагаем ‒ это законопроект про зняття недоторканості із президента, депутатів і суддів…», та окремі тези: «Мої законопроекти в цьому напрямку: «Про зняття недоторканності з Президента України, народних депутатів і суддів»; «Про імпічмент Президента України»; «Про відкликання народного депутата України», передвиборної програми цього кандидата ідентичні”, - уточнює прес-служба Нацради.

Таким чином, результати моніторингу ефіру ТОВ «ТРК «Студія 1+1» стосовно висвітлення виборчого процесу свідчать про виявлення ознак порушень положень статті 3, статті 561 та статті 57 зазначеного Закону.

До подібних висновків дійшли й у Всеукраїнській громадській організації «Комітет виборців України».

Так, у КВУ акцентують, що «показ відеофільму «Слуга народу – 3» під час виборчого процесу має розглядатися як передвиборна агітація на користь Зеленського і має бути оплачений із виборчого фонду кандидата».

Нацрада неодноразово обговорювала ситуацію, чи можна вважати аудіовізуальні матеріали, які опосередковано спонукають виборців голосувати за певного кандидата, на своїй робочій групі з нагляду за дотриманням телерадіоорганізаціями виборчого законодавства.

«На жаль, нинішні законодавчі норми не дають чітких відповідей на ці питання і не наділяють жодну державну інституцію правом визначати, чи є такі матеріали, які транслювалися на каналі «1+1», передвиборною агітацією. Це системне питання, яке має бути врегульоване у виборчому законодавстві, бажано до парламентських виборів», - акцентують у прес-службі регулятора.

Загалом, Нацрада зафіксувала, що з 31 січня по 31 березня присутність шоумена Володимира Зеленського після його реєстрації як кандидата у президенти в ефірі телеканалу «1+1» досягла 14% від загального обсягу його програмного наповнення. Загальний хронометраж його присутності в розважальних проектах студії «Квартал 95» становить 203 години 35 хвилин.

При цьому в Нацраді наголошують, що проекти «Вечірній квартал», «МультиБарбара», телевізійні серіали «Слуга народу», «Слуга народу-2», «Слуга народу-3» містять матеріали, які з використанням гострої політичної сатири і художніх засобів мають ознаки маніпулятивного характеру.

До того ж, за даними Нацради, упродовж трьох місяців на ТРК «Студія «1+1» не було зафіксовано жодного критичного матеріалу чи інформації про кандидата на пост президента України Володимира Зеленського, а тональність висвітлення інформації про нього в інформаційних передачах та інших проектах на каналі була тільки позитивною.

«Зокрема, цьому кандидатові переважно надавалася можливість особисто висловлюватися (у передачах «ТСН», «Право на владу» тощо). Водночас інформація про чинного президента і кандидата на пост глави держави Петра Порошенка подавалася у вигляді коментарів журналістів каналу або запрошених гостей чи експертів переважно в негативній тональності. Також у період виборчої кампанії на телеканалі «1+1» у передачі «ЧистоNews» у саркастичному, негативному світлі подається інформація про всіх кандидатів на пост президента України, за винятком Зеленського», - уточнює регулятор.

Окрім того, 24 березня о 0:18 та 30 березня о 22:26 в ефірі «1+1» зафіксовано трансляцію документального фільму «Рейган», де президента США Рональда Рейгана українською мовою озвучив Зеленський.