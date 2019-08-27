Дженнифер Лопес появилась на страницах Variety в полупрозрачном платье: соблазнительные фото



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kanalukraina.tv

Журналисты расспросили Дженнифер Лопес о ее помолвке с Алексом Родригесом, съемках в рейтинговом фильме «Стриптизерши» и продюсировании

Актриса Дженнифер Лопес появилась на страницах журнала Variety в полупрозрачном платье, украшенном серебристой змеей. Кроме горячей фотосессии, звезда дала откровенное интервью о главных событиях из своей жизни.

Новый выпуск журнала появится в продаже уже в сентябре, а пока представители Variety опубликовали фрагменты из интервью и первые фото.

По словам Дженнифер Лопес, впервые она может уверенно сказать, что ее жизнь гармонична. Благодаря Алексу Родригесу и отношения, и карьера актрисы процветают.

Сейчас звезда со своим любимым планируют громкую свадьбу, что Джей Ло подчеркнула, похваставшись своим обручальным кольцом на обложке Variety.

«Алексу нравится ходить на каждое мое шоу, когда есть такая возможность. А я посещаю все его бейсбольные матчи. У меня было время, когда в карьере и личной жизни все шло хорошо. А бывало и так, что в личном плане – стабильность, а профессиональные дела не идут в гору. Сейчас, наверное, впервые в жизни удалось достичь гармонии между работой и личной жизнью. Думаю, именно Алекс внес гармонию. Мне нравится. У нас с ним все замечательно», – рассказала Дженнифер Лопес.

Джерело: 24tv.ua