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    Дженнифер Лопес появилась на страницах Variety в полупрозрачном платье: соблазнительные фото

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    Дженнифер Лопес появилась на страницах Variety в полупрозрачном платье: соблазнительные фото
    kanalukraina.tv

    Журналисты расспросили Дженнифер Лопес о ее помолвке с Алексом Родригесом, съемках в рейтинговом фильме «Стриптизерши» и продюсировании

    Актриса Дженнифер Лопес появилась на страницах журнала Variety в полупрозрачном платье, украшенном серебристой змеей. Кроме горячей фотосессии, звезда дала откровенное интервью о главных событиях из своей жизни.

    Новый выпуск журнала появится в продаже уже в сентябре, а пока представители Variety опубликовали фрагменты из интервью и первые фото.

    По словам Дженнифер Лопес, впервые она может уверенно сказать, что ее жизнь гармонична. Благодаря Алексу Родригесу и отношения, и карьера актрисы процветают.

    Сейчас звезда со своим любимым планируют громкую свадьбу, что Джей Ло подчеркнула, похваставшись своим обручальным кольцом на обложке Variety.

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    Дженнифер Лопес появилась на страницах Variety в полупрозрачном платье: соблазнительные фото
    Дженнифер Лопес появилась на страницах Variety в полупрозрачном платье: соблазнительные фото
    Дженнифер Лопес появилась на страницах Variety в полупрозрачном платье: соблазнительные фото
    Дженнифер Лопес появилась на страницах Variety в полупрозрачном платье: соблазнительные фото

    «Алексу нравится ходить на каждое мое шоу, когда есть такая возможность. А я посещаю все его бейсбольные матчи. У меня было время, когда в карьере и личной жизни все шло хорошо. А бывало и так, что в личном плане – стабильность, а профессиональные дела не идут в гору. Сейчас, наверное, впервые в жизни удалось достичь гармонии между работой и личной жизнью. Думаю, именно Алекс внес гармонию. Мне нравится. У нас с ним все замечательно», – рассказала Дженнифер Лопес.

    Джерело: 24tv.ua

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