Купальник и кожаная куртка: Лобода взбудоражила сеть секси-луком на берегу моря



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Светлана Лобода facebook.com/loboda.official

Светлана Лобода решила совместить работу и отдых и отправилась на побережье Испании

Украинская певица весело проводит время со своей дочкой, дурачась в бассейне и репетирует номер с танцовщицами. И, конечно же, звезда устраивает для себя красивые фотосессии.

Так, Лобода показала чувственное снимки, снятые на берегу моря. Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру.

На плече у исполнительницы хита «Твои глаза» грубая черная куртка-косуха. Волосы дивы распущены и развеваются на ветру. Образ дополнен стильными темными очками.