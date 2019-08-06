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    Шоу-биз

    Купальник и кожаная куртка: Лобода взбудоражила сеть секси-луком на берегу моря

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    Светлана Лобода - Купальник и кожаная куртка: Лобода взбудоражила сеть секси-луком на берегу моря
    Светлана Лобода
    facebook.com/loboda.official

    Светлана Лобода решила совместить работу и отдых и отправилась на побережье Испании

    Украинская певица  весело проводит время со своей дочкой, дурачась в бассейне и репетирует номер с танцовщицами. И, конечно же, звезда устраивает для себя красивые фотосессии.

    Так, Лобода показала чувственное снимки, снятые на берегу моря. Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру.

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    Купальник и кожаная куртка: Лобода взбудоражила сеть секси-луком на берегу моря
    Купальник и кожаная куртка: Лобода взбудоражила сеть секси-луком на берегу моря
    Купальник и кожаная куртка: Лобода взбудоражила сеть секси-луком на берегу моря
    Купальник и кожаная куртка: Лобода взбудоражила сеть секси-луком на берегу моря
    facebook.com/loboda.official

    На плече у исполнительницы хита «Твои глаза» грубая черная куртка-косуха. Волосы дивы распущены и развеваются на ветру. Образ дополнен стильными темными очками.

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