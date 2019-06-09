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    Джонни Депп празднует день рождения: лучшие фотосессии харизматичного актера

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    Джонни Депп празднует день рождения: лучшие фотосессии харизматичного актера
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    Популярный актер и музыкант Джонни Депп (полное имя – Джон Кристофер Депп II) родился в американском городке Оуэнсборо 9 июня 1963 года

    Одним из первых фильмов, куда позвали Деппа, была телебиография великого битника Керуака, но полноценный дебют на киноэкране состоялся в культовом фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов».

    В 1990 году на экраны вышло два рейтинговых проекта: музыкальный кинофильм «Плакса» и фантастическая лента Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы». Этой картиной начинается плодотворное сотрудничество актера с именитым режиссером. Главная роль в фантастической мелодраме принесла Джонни Деппу громкое признание и номинацию на премию «Золотой глобус». На съемочной площадке «Эдварда руки-ножницы» актер встретился с Вайноной Райдер.

    В середине 90-х зрители увидели картины «Бенни и Джун» и «Эд Вуд», благодаря которым Джонни Депп снова попал в номинации «Золотого глобуса». Этот период поклонники актера любят за его работу в мистическом фильме независимого американского режиссера Джима Джармуша «Мертвец», внесенного критиками в список киношедевров последнего двадцатилетия, и за романтическую комедию Джереми Левина «Дон Жуан Де Марко».

    В 2003 году после оглушительного триумфа приключенческого фильма «Пираты Карибского моря: проклятие Черной жемчужины» Джонни Депп становится звездой Голливуда первой величины. В следующем году киноманы увидели биографическую драму о писателе Джеймсе Барри, создателе Питера Пэна. В ленте Депп появился в звездном дуэте с Кейт Уинслет. Картина Марка Форстера осыпана престижными наградами. Джонни номинирован на второй (после «Пиратов Карибского моря») «Оскар», премии Гильдии киноактеров США, «Золотой глобус», BAFTA, Empire Awards и «Сатурн».

    В 2005 году Джонни Депп представляет публике новую работу у Тима Бертона – семейную фэнтези-комедию «Чарли и шоколадная фабрика». Звездный состав ленты – Депп, Хелена Бонэм Картер, Ноа Тейлор – и блестящая режиссура Бертона обеспечили комедии успех. За роль Вилли Вонка актера наградили премией Empire Awards.

    В последнее десятилетие Джонни Депп появился в голливудских лентах «Джонни Д.», «Алиса в Стране чудес», «Ромовый дневник», вестерне «Одинокий рейнджер» и криминальной драме «Черная месса». Особняком в этом ряду стоит мелодрама «Турист» режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, в которой главные роли достались Джонни Деппу и Анджелине Джоли.

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    В ноябре 2016 года состоялась мировая премьера британо-американского фэнтези «Фантастические твари и где они обитают». Это спин-офф сериала о Гарри Поттере, в котором рассказывается о событиях 65-летней давности до начала основной саги. Джонни Депп сыграл в фильме темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда.

    Издание «Мир Фантастики» назвало «Фантастических тварей» лучшим фильмом 2016 года в жанре фэнтези.

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