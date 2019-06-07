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    Жизнь

    Богатейшие люди планеты примерили на себя роль кассиров в обычной закусочной

    • Розсилка
    Богатейшие люди планеты примерили на себя роль кассиров в обычной закусочной

    Миллиардеры отработали полную смену

    Основатель Microsoft Билл Гейтс и глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт встали за кассу в одной из закусочных сети Dairy Queen в Омахе и отработали полную смену как рядовые сотрудники кафе. Миллиардеры принимали заказы, наливали мягкое мороженое в вафельные стаканчики и встречали гостей.

    Также Биллу и Уоррену предстояло пройти тест, а именно приготовить фирменное мороженое Dairy Queen "Метель". Оно знаменито тем, что не вытекает из стаканчика, даже если его перевернуть вверх дном. С первого раза у миллиардеров осуществить этот фокус не получилось.

    «За это получите две порции бесплатно», - сразу же пообещал Баффетт клиенту.

    Работу предпринимателей оценивал сотрудник Dairy Queen по имени Зак. По его словам, Гейтс и Баффет неплохо справились с задачей, но "могли бы и лучше". Отметим, что сеть закусочных уже много лет принадлежит Баффетту.

    Джерело: Hello!

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