Новая тенденция: женщины во всем мире перед родами делают макияж



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boredpanda.com

«Хочу встретить ребенка красивой», - многие будущие мамы мечтают о первой встрече с малышом, представляя себе идеальную картинку

А значит, нужен макияж, укладка и маникюр. Конечно, ровный тон лица и аккуратный маникюр сами по себе создают положительный настрой и навредить родах никак не могут… Или могут?

Исследование, проведенное Cosmetify, показало, что 64 процента женщин в возрасте от 18 до 31 лет проходят косметические процедуры перед началом родов, включая удаление волос (65 процентов), маникюр ( 57 процентов), педикюр (43 процента), спрей для загара (37 процентов) или укладка феном, стрижка или укладка (32 процента).

Плотный и яркий макияж во время родов будет не слишком уместен. К тому же это просто неудобно – роды процесс небыстрый – яркий макияж может поплыть, размазаться, словом, результат будет далек от ожидаемого. С другой стороны легкий, ровный тон не будет заметен стороннему взгляду, а слегка подведенные брови и глаза – придадут уверенности, если вы привыкли к такому ежедневному ритуалу.

Во время родов сильно сохнут губы и бесцветная помада или бальзам для губ будут очень кстати.

Прическа тоже заслуживает особого разговора. Как и многое в процессе родов, все зависит от времени – не каждая роженица успевает даже помыть голову, не то, что сделать укладку.

О маникюре тоже стоит сказать особо. Во время родов бывают разные ситуации – и врачам важно иметь все доступные методы для оценки состояния роженицы.

В некоторых случаях в ходе родов применяется исследование под названием пульсоксиметрия – определение содержания в крови кислорода. Для того, чтобы его сделать на палец надевают специальный датчик, и слишком длинные ногти с плотным покрытием могут стать помехой для этого обследования.

Кроме того, между слоем лака (а тем более – долговременного геля) и поверхностью ногтя могут поселиться болезнетворные бактерии, которые вам с малышом совсем ни к чему и после родов. Поэтому в последние недели беременности нежелательно наносить на ногти непрозрачное покрытие, особенно – долговременное.

Джерело: boredpanda.com