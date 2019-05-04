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    Новая тенденция: женщины во всем мире перед родами делают макияж

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    Новая тенденция: женщины во всем мире перед родами делают макияж
    boredpanda.com

    «Хочу встретить ребенка красивой», - многие будущие мамы мечтают о первой встрече с малышом, представляя себе идеальную картинку

    А значит, нужен макияж, укладка и маникюр. Конечно, ровный тон лица и аккуратный маникюр сами по себе создают положительный настрой и навредить родах никак не могут… Или могут?

    Исследование, проведенное Cosmetify, показало, что 64 процента женщин в возрасте от 18 до 31 лет проходят косметические процедуры перед началом родов, включая удаление волос (65 процентов), маникюр ( 57 процентов), педикюр (43 процента), спрей для загара (37 процентов) или укладка феном, стрижка или укладка (32 процента).

    Плотный и яркий макияж во время родов будет не слишком уместен. К тому же это просто неудобно – роды процесс небыстрый – яркий макияж может поплыть, размазаться, словом, результат будет далек от ожидаемого. С другой стороны легкий, ровный тон не будет заметен стороннему взгляду, а слегка подведенные брови и глаза – придадут уверенности, если вы привыкли к такому ежедневному ритуалу.

    Во время родов сильно сохнут губы и бесцветная помада или бальзам для губ будут очень кстати.

    Прическа тоже заслуживает особого разговора. Как и многое в процессе родов, все зависит от времени – не каждая роженица успевает даже помыть голову, не то, что сделать укладку. 

    О маникюре тоже стоит сказать особо. Во время родов бывают разные ситуации – и врачам важно иметь все доступные методы для оценки состояния роженицы.

    В некоторых случаях в ходе родов применяется исследование под названием пульсоксиметрия – определение содержания в крови кислорода. Для того, чтобы его сделать на палец надевают специальный датчик, и слишком длинные ногти с плотным покрытием могут стать помехой для этого обследования.

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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Кроме того, между слоем лака (а тем более – долговременного геля) и поверхностью ногтя могут поселиться болезнетворные бактерии, которые вам с малышом совсем ни к чему и после родов. Поэтому в последние недели беременности нежелательно наносить на ногти непрозрачное покрытие, особенно – долговременное.

    Джерело: boredpanda.com

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