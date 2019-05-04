Украинские полярники сделали яркие фото Антарктиды



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korrespondent.net

На снимках запечатлены заснеженные пейзажи, которые приходится наблюдать членам экспедиции

Украинский биолог Игорь Дикий, который является руководителем 24-й Украинской антарктической экспедиции, показал снимки, сделанные украинскими полярниками в Антарктиде.

Запечатлены на них виды, которые приходится наблюдать членам экспедиции, работающим на станции Академик Вернадский. Фото были опубликованы на Facebook-странице Дикого.

«Еще один день погоды после Пасхального снегопада ... Пока солнце и штиль, биологи работают в океане», - отметил он.

Фото демонстрируют красочные заснеженные пейзажи, живописные склоны холмов, водную гладь, покрытую мелкими льдинами и завораживающие закаты.

Джерело: korrespondent.net