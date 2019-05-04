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    Фото

    Украинские полярники сделали яркие фото Антарктиды

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    Украинские полярники сделали яркие фото Антарктиды
    korrespondent.net

    На снимках запечатлены заснеженные пейзажи, которые приходится наблюдать членам экспедиции

    Украинский биолог Игорь Дикий, который является руководителем 24-й Украинской антарктической экспедиции, показал снимки, сделанные украинскими полярниками в Антарктиде.

    Запечатлены на них виды, которые приходится наблюдать членам экспедиции, работающим на станции Академик Вернадский. Фото были опубликованы на Facebook-странице Дикого.

    «Еще один день погоды после Пасхального снегопада ... Пока солнце и штиль, биологи работают в океане», - отметил он.

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    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net
    korrespondent.net

    Фото демонстрируют красочные заснеженные пейзажи, живописные склоны холмов, водную гладь, покрытую мелкими льдинами и завораживающие закаты.

    Джерело: korrespondent.net

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