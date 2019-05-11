Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса и звезда сериала «Поза» Индия Мур стала первой девушкой-трансгендером, которая появилась на обложке известного глянца

На обложке июньского номера Мур позирует в платье и украшении Louis Vuitton.

Индия также позировала фэшн-фотографу Зои Гроссман в образах из коллекций Versace, Saint Laurent, Valentino, Dior и Michael Kors.

В интервью журналу актриса рассказала о принятии себя, роли в «Поза» и приеме гормонов. «Я просто хочу быть свободной», — гласит вынос на обложке.

Джерело: Buro 24/7