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    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle

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    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle

    Актриса и звезда сериала «Поза» Индия Мур стала первой девушкой-трансгендером, которая появилась на обложке известного глянца

    На обложке июньского номера Мур позирует в платье и украшении Louis Vuitton.

    Индия также позировала фэшн-фотографу Зои Гроссман в образах из коллекций Versace, Saint Laurent, Valentino, Dior и Michael Kors.

    В интервью журналу актриса рассказала о принятии себя, роли в «Поза» и приеме гормонов. «Я просто хочу быть свободной», — гласит вынос на обложке.

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    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle
    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle
    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle
    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle
    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle
    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle
    Эффектная девушка-трансгендер впервые украсила обложку журнала Elle

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    Джерело: Buro 24/7

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