Принцесса на белом коне: Лобода показала, как держится в седле



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица снялась в новой фотосессии

36-летняя Светлана Лобода приняла участие в новой эффектной фотосессии. В кадре певица позировала верхом на белой лошади.

Снимками Светлана поделилась на своих страницах в соцсетях.

Поклонники восхитились яркими кадрами фотосессии и сделали ей массу комплиментов в комментариях. Светлану назвали даже «принцессой на белом коне».