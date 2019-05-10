Принцесса на белом коне: Лобода показала, как держится в седле
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Розсилка
Светлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица снялась в новой фотосессии
36-летняя Светлана Лобода приняла участие в новой эффектной фотосессии. В кадре певица позировала верхом на белой лошади.
Снимками Светлана поделилась на своих страницах в соцсетях.
instagram.com/lobodaofficial
Поклонники восхитились яркими кадрами фотосессии и сделали ей массу комплиментов в комментариях. Светлану назвали даже «принцессой на белом коне».