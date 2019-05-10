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    Шоу-биз

    Принцесса на белом коне: Лобода показала, как держится в седле

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    Светлана Лобода - Принцесса на белом коне: Лобода показала, как держится в седле
    Светлана Лобода
    instagram.com/lobodaofficial

    Украинская певица снялась в новой фотосессии

    36-летняя Светлана Лобода приняла участие в новой эффектной фотосессии. В кадре певица позировала верхом на белой лошади.

    Снимками Светлана поделилась на своих страницах в соцсетях. 

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    Принцесса на белом коне: Лобода показала, как держится в седле
    Принцесса на белом коне: Лобода показала, как держится в седле
    instagram.com/lobodaofficial

    Поклонники восхитились яркими кадрами фотосессии и сделали ей массу комплиментов в комментариях. Светлану назвали даже «принцессой на белом коне».

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