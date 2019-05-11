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    Как делают китайские автомобили: впечатляющие фото

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    Как делают китайские автомобили: впечатляющие фото
    auto.24tv.ua

    Небольшой по китайским меркам город Баодин находится в 140 километрах от Пекина

    Именно здесь расположен один из двух заводов Great Wall, на котором производят автомобили марок HAVAL и WEY. Всего у компании Great Wall в городе Баодин два завода (на втором производят пикапы). В ближайших планах компании открытие еще двух новых заводов – в США и России.

    Сейчас Great Wall Motors выпускает автомобили под брендами HAVAL (кроссоверы), WEY (премиальные кроссоверы), ORA (электромобили) и собственно Great Wall (пикапы).

    Автомобильный завод, по сути, является «городом в городе» - вокруг производственных цехов расположился огромный испытательный полигон, склады запчастей и готовой продукции, жилые дома для сотрудников и вся необходимая инфраструктура.

    На территории завода чистота и порядок – новые дороги превосходного качества, много зелени и цветущие деревья. В цехах – стерильная чистота.

    Из рулонов листовой стали штампуют детали кузова. Этот процесс полностью автоматизирован – людей в этом цеху минимум, они только следят за оборудованием.

    Следующий цех – сварочный. Тут уже автоматизация частичная. Силовые элементы кузова варят роботы, а некоторые элементы оперения (двери, крылья, крышки багажника) варят в полуавтоматическом режиме.

    Сборка кроссоверов HAVAL и WEY в основном ручная. Автоматически происходит вклейка стекол, присоединение подвески и силовой установки с кузовом и несколько других операций. Установка дверей, элементов салона и прочих деталей производится в полуавтоматическом режиме. При этом доставкой запчастей к конвейеру занимается автоматика – беспилотный робот курсирует по заданному маршруту, привозя нужные детали к месту их установки.

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    auto.24tv.ua
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    Особое место занимает линия контроля качества. На ней много людей. Кажется, что тут проверяют буквально все, начиная от бортовой электроники и заканчивая углами установки колес. Финальным тестированием является поездка по спецучастку на территории завода, после чего автомобиль попадает на склад готовой продукции.

    Джерело: auto.24tv.ua

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