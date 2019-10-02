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    Том Круз прилетел в Одессу (фото)

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    Том Круз прилетел в Одессу (фото)
    vesti.ua

    Самолет голливудского актера приземлился утром в аэропорту Одессы

    Американский киноактер и продюсер Том Круз сегодня находится в Одессе.

    Его самолет Gulfstream IV, регистрационный номер 808T, приземлился утром в аэропорту. По словам очевидцев, актер вышел из самолета, сел в черную машину и уехал.

    По словам свидетелей, в «жемчужину у моря» Круз прилетел сегодня утром. Вполне возможно, что самолет актер пилотировал сам, поскольку является сертифицированным пилотом и часто любит управлять воздушным судном самостоятельно.

    Напомним, новость о том, что Том Круз прилетел в Украину, появилась в Сети 30 сентября. Случайные свидетели

    Тома Круза заметили в киевском метро. В Сети появились видео и фото увидели звезду в киевском метрополитене на станции «Золотые Ворота». Позже выяснилось, что знаменитость приехал в украинскую столицу по приглашению президента Владимира Зеленского.

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    segodnya.ua
    dumskaya.net
    dumskaya.net

    В наших городах Том Круз присматривает локации для съемок новой ленты. Вслед за Киевом актер побывал в Одессе, теперь же он находится во Львове.

    Джерело: dumskaya.net

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