Том Круз прилетел в Одессу (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vesti.ua

Самолет голливудского актера приземлился утром в аэропорту Одессы

Американский киноактер и продюсер Том Круз сегодня находится в Одессе.

Его самолет Gulfstream IV, регистрационный номер 808T, приземлился утром в аэропорту. По словам очевидцев, актер вышел из самолета, сел в черную машину и уехал.

По словам свидетелей, в «жемчужину у моря» Круз прилетел сегодня утром. Вполне возможно, что самолет актер пилотировал сам, поскольку является сертифицированным пилотом и часто любит управлять воздушным судном самостоятельно.

Напомним, новость о том, что Том Круз прилетел в Украину, появилась в Сети 30 сентября. Случайные свидетели

Тома Круза заметили в киевском метро. В Сети появились видео и фото увидели звезду в киевском метрополитене на станции «Золотые Ворота». Позже выяснилось, что знаменитость приехал в украинскую столицу по приглашению президента Владимира Зеленского.

В наших городах Том Круз присматривает локации для съемок новой ленты. Вслед за Киевом актер побывал в Одессе, теперь же он находится во Львове.

Джерело: dumskaya.net