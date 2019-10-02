Том Круз прилетел в Одессу (фото)
Самолет голливудского актера приземлился утром в аэропорту Одессы
Американский киноактер и продюсер Том Круз сегодня находится в Одессе.
Его самолет Gulfstream IV, регистрационный номер 808T, приземлился утром в аэропорту. По словам очевидцев, актер вышел из самолета, сел в черную машину и уехал.
По словам свидетелей, в «жемчужину у моря» Круз прилетел сегодня утром. Вполне возможно, что самолет актер пилотировал сам, поскольку является сертифицированным пилотом и часто любит управлять воздушным судном самостоятельно.
Напомним, новость о том, что Том Круз прилетел в Украину, появилась в Сети 30 сентября. Случайные свидетели
Тома Круза заметили в киевском метро. В Сети появились видео и фото увидели звезду в киевском метрополитене на станции «Золотые Ворота». Позже выяснилось, что знаменитость приехал в украинскую столицу по приглашению президента Владимира Зеленского.
В наших городах Том Круз присматривает локации для съемок новой ленты. Вслед за Киевом актер побывал в Одессе, теперь же он находится во Львове.
Джерело: dumskaya.net