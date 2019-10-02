«Мисс Украина Земля 2019» покоряет международный конкурс (фото)



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instagram.com/di.blondie

20-летняя Диана Шабас из Нововолынска, которая в сентябре получила титул «Мисс Земля» на конкурсе «Мисс Украина 2019», уже прилетела на Филиппины и готовится к международному конкурсу «Мисс Земля 2019»

Финал состоится 26 октября. А пока у девушек есть отличная возможность познакомиться друг с другом и посетить интересные мероприятия.

На своей странице в Instagram Диана Шабас опубликовала первые снимки, которые будут представлены на конкурсе, и поделилась своими впечатлениями от пребывания в столице Филиппин – Маниле.

«Новые эмоции, знакомства, еда и акклиматизация — все в бешеном темпе, начиная с шести утра. Еще не успели со всеми познакомиться, потому что нас очень много. 90 девушек разделили на три специальные группы: Water (Вода), Air (Воздух), Fire (Огонь), моя группа — Water. Каждая из них имеет различные мероприятия, экскурсии, соревнования и, так называемые, мини-конкурсы в течение всего месяца. Уже в первый день мы побывали на празднике, где мэр города награждал олимпийцев, а нам вручил почетных кандидаток Miss Earth 2019 и поприветствовал в столице Филиппин, Манила», — написала Диана.

В этом году все участницы будут в образе цветов. Для Дианы выбрали подсолнух – один из символов Украины. Отметим, что на сцену девушки будут выходить четыре раза – в купальниках, в национальных костюмах, без укладки и без макияжа.

Джерело: segodnya.ua