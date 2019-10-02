Елена Зеленская поделилась трогательным снимком с родителями усыновленных детей



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instagram.com/olenazelenska_official

Елена Зеленская поделилась трогательным снимком с родителями деток, которые были усыновлены с детских домов

Первая леди посвятила свой пост в Instagram Дню усыновления. На снимке Елена позирует вместе с супругом Владимиром Зеленским, который именно вчера подписал указ, поддерживающий семьи, воспитывающие детей-сирот.

Первая леди поблагодарила «каждую Маму, каждого Папу за то, которые открыли свои сердца и дали ребенку самое дорогое в жизни - семью».

instagram.com/olenazelenska_official

Супруга президента Украины выразила надежду на то, что о детях, лишенных семьи, будут вспоминать не только раз в год. И напомнила, что в Украине 170 тысяч родителей, подаривших деткам из детского дома или интерната шанс на счастливое будущее.

«Очень рада, что сегодня имела возможность поблагодарить их лично», - резюмировала Елена Зеленская.

Джерело: rbc.ua