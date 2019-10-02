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    Фото

    Кендалл Дженнер заинтриговала фото с горячим красавцем

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    Кендалл Дженнер заинтриговала фото с горячим красавцем
    instagram.com/kendalljenner

    Популярная американская модель показала в сети интригующее фото

    Известная американская модель, ангел Victoria's Secret и просто красотка Кендалл Дженнер активный пользователь Instagram, где радует многочисленных поклонников новыми фото со своей жизни. 

    Девушка прославилась благодаря съемкам в семейном реалити-шоу, и теперь пожинает плоды своей популярности.

    Так, в этот раз Кендалл показала в сети интригующее фото с горячим загадочным красавчиком, с которым, похоже собралась на свидание. Модель запечатлела себя с парнем в зеркало на телефон. 

    На ней длинное платье на бретельках интересного цвета и фактуры, а парень стоит у нее за спиной во всем черном. 

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    instagram.com/kendalljenner
    instagram.com/yourboyfai
    instagram.com/yourboyfai
    instagram.com/yourboyfai
    instagram.com/yourboyfai
    instagram.com/yourboyfai

    При этом в подписи к фото Кендалл Дженнер загадочно написала: «Мы не встречаемся с ним, он просто моя судьба».

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