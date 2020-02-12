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    Шоу-биз

    Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих

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    <p>Теледиву останавливают собственные страхи</p> <div></div> - Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих

    Теледиву останавливают собственные страхи

    Звезда уверена, что чем больше семья, тем больше радости она приносит

    39-летняя Ким Кардашьян заявила, что снова хотела бы испытать счастье материнства. Только страхи не дают Ким воплотить свою мечту и стать матерью шестерых детей.

    Кардашьян боится, что не сможет сейчас уделять много времени новорожденным. Ким занимается бизнесом, принимает участие в семейном шоу и воспитывает четверых наследников. По ее словам, времени порой не хватает даже на то, чтобы выспаться.

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    Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих
    Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих
    Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих
    Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих
    Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих
    Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих
    Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих

    Общественные стереотипы также подавляют желание Ким завести еще двоих детей. «Мне скоро стукнет сорок. Я не хочу быть старой мамой. Думаю, четыре - это тоже хорошо», - цитирует слова звезды Daily Mail.

    Напомним, вместе с мужем она воспитывает четверых детей: 6-летнюю дочь Норт и 2-летнюю Чикаго, а также 4-летнего сына Сейнта и восьмимесячного Псалма, которого, к слову, считает реинкарнацией своего отца.

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    знаменитости дети звезд Кардашьян семья
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