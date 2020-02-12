Мать четверых детей Ким Кардашьян заявила, что хочет еще двоих



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Теледиву останавливают собственные страхи

Звезда уверена, что чем больше семья, тем больше радости она приносит

39-летняя Ким Кардашьян заявила, что снова хотела бы испытать счастье материнства. Только страхи не дают Ким воплотить свою мечту и стать матерью шестерых детей.

Кардашьян боится, что не сможет сейчас уделять много времени новорожденным. Ким занимается бизнесом, принимает участие в семейном шоу и воспитывает четверых наследников. По ее словам, времени порой не хватает даже на то, чтобы выспаться.

Общественные стереотипы также подавляют желание Ким завести еще двоих детей. «Мне скоро стукнет сорок. Я не хочу быть старой мамой. Думаю, четыре - это тоже хорошо», - цитирует слова звезды Daily Mail.

Напомним, вместе с мужем она воспитывает четверых детей: 6-летнюю дочь Норт и 2-летнюю Чикаго, а также 4-летнего сына Сейнта и восьмимесячного Псалма, которого, к слову, считает реинкарнацией своего отца.