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    Фото

    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи

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    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фото Зеда Нельсона

    Зед Нельсон снимал семью своего друга, у которого в августе 1991 года родился сын

    Один фотограф может отобразить целую эпоху. А в чем так проявляется смена формаций, как не в вехах человеческой жизни? Юность, зрелость, пожилой возраст…

    Четыре сезона, 12 месяцев, смена декораций — ничто по сравнению со становлением человека как личности, и с процессами, происходящими внутри мини-социума, в рамках одной семьи.

    В течение 25 лет Зед Нельсон (Zed Nelson) фотографировал женщину и мужчину и их ребенка. Первый снимок нельсон сделал, когда жена его друга была на 9 месяце беременности, а затем ему пришла в голову идея показать, как развивается жизнь внутри отдельно взятой ячейки общества.

    Фотографии отлично подчеркивают не только внешние, но и внутренние изменения. Лица людей к сорокалетнему возрасту полностью отражают сущность человека и в дальнейшем только явственнее демонстрируют черты характера.

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    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи
    Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи

    Любопытно наблюдать за одеждой женщины. Нестандартный стиль и обувь дамы выдают творческую натуру. Мужчина же всюду одет просто и легко.

    фотограф фотография искусство возраст стиль
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