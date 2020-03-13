Фотограф 25 лет делал фотографии одной семьи



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Фото Зеда Нельсона

Зед Нельсон снимал семью своего друга, у которого в августе 1991 года родился сын

Один фотограф может отобразить целую эпоху. А в чем так проявляется смена формаций, как не в вехах человеческой жизни? Юность, зрелость, пожилой возраст…

Четыре сезона, 12 месяцев, смена декораций — ничто по сравнению со становлением человека как личности, и с процессами, происходящими внутри мини-социума, в рамках одной семьи.

В течение 25 лет Зед Нельсон (Zed Nelson) фотографировал женщину и мужчину и их ребенка. Первый снимок нельсон сделал, когда жена его друга была на 9 месяце беременности, а затем ему пришла в голову идея показать, как развивается жизнь внутри отдельно взятой ячейки общества.

Фотографии отлично подчеркивают не только внешние, но и внутренние изменения. Лица людей к сорокалетнему возрасту полностью отражают сущность человека и в дальнейшем только явственнее демонстрируют черты характера.

Любопытно наблюдать за одеждой женщины. Нестандартный стиль и обувь дамы выдают творческую натуру. Мужчина же всюду одет просто и легко.