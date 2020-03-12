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    Фото

    20 самых крутых пап с их детьми (фото)

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    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    Отец и ребенок

    Стали известны победитель и финалисты международного фотоконкурса «Отец и ребенок»

    Фотографы опубликовали лучшие работы с международного фотоконкурса «Отец и ребенок». На них изображены отцы и их дети, живущие в разных странах, разных национальностей и исповедующих разные религии.

    Но все фотографии объединяет одно большое и всепоглощающее чувство – любовь. Известно, что для конкурса было прислано около тысячи фотографий со всего мира.

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    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)
    20 самых крутых пап с их детьми (фото)

    И хотя мужчины всегда способны защитить любого, иногда они не боятся показаться слабыми и не стесняются проявлять свои чувства, если это касается их детей или любимых женщин.

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