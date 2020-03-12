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    Фото

    Джамала показала бунтарский образ, скрыв животик

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    Джамала показала бунтарский образ, скрыв животик
    instagram.com/jamalajaaa

    Джамале показала стильные образы на каждый день

    Певица вышла на стильную прогулку, во время которой показала трендовый кэжуал-образ.

    Певица прогулялась по территории одного из новых жилых комплексов в Киеве на Печерске. По фото видно, что исполнительница прогулялась по современному стадиону.

    А также поднялась на высотку. За ее спиной открывает шикарный вид на столицу. В частности, видно стадион «Олимпийский» с его узнаваемой архитектурой.

    Певица позирует в свободное платье длины миди, которое скрывает ее округлившийся животик. На бордовом фоне — пестрый белый принт. На плечи наброшена слегка объемная джинсовая куртка черного цвета. На ножках — черные колготки и грубые ботинки на массивной платформе.

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    Джамала показала бунтарский образ, скрыв животик
    Джамала показала бунтарский образ, скрыв животик
    Джамала показала бунтарский образ, скрыв животик
    Джамала показала бунтарский образ, скрыв животик

    «Весна в городе! Чувствуете? В очередной раз возвращаясь из-за границы, понимаю, что скучала по Киеву. Это один из лучших городов в мире. Еще немного и он еще больше расцветет! Но настроение уже весеннее! Одевать легкое платье, собираться на прогулки, встречаться с друзьями» , - восхищается стильная Джамала.

    Джамала мода и красота фотография певица одежда
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